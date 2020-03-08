Зачем на перенаселенном континенте женщин просят больше рожать

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. Усердно учиться, работать на износ, поднимать экономику, а в перерывах рожать детей, желательно нескольких, — современные азиатки по-настоящему претворяют в жизнь лозунг Мао Цзэдуна "Женщины держат половину неба". Как им это удается и кто их поддерживает — в материале РИА Новости.

Реалии "женономики"

Восемь лет назад, придя к власти, премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о запуске так называемой женономики. Положение женщин в обществе должно было существенно улучшиться, а сами они — "засиять".

Но жизнь внесла коррективы: экономика замедляется, население стремительно стареет. И если пятьдесят лет назад пожилых японцев (65 лет и старше) было 6,3 процента, то сейчас — 26,6. И вместо того чтобы "засиять", женщинам приходится решать новые проблемы. А именно: активнее работать и больше рожать. Но совместить одно с другим — задача не из легких.

В январе министр охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьера и один из возможных преемников Абэ, объявил, что уходит в отпуск по уходу за ребенком. Он планирует проводить время с новорожденным, работать, если придется, удаленно и по сокращенному графику. Решение министра вызвало восторг, ведь вопрос декретных отпусков давно беспокоит сотрудниц фирм и компаний.

Рассказы о японцах, засиживающихся на рабочем месте допоздна, — вовсе не мифы. Распространен феномен кароси — смерти от переработок. Причем необязательно трудиться эффективно, нужно просто проводить на работе много времени. Однако для беременных и родивших женщин такой график — большая проблема. Многие сталкиваются с давлением со стороны начальства и коллег: те не хотят смотреть, как кто-то уходит "раньше" — то есть вовремя. Еще больше сослуживцев раздражает, когда женщина сидит с ребенком за счет компании все 36 недель — как и положено по закону.

© AP Photo / Koji Sasahara Офисные сотрудники у окна в высотном здании в Токио © AP Photo / Koji Sasahara Офисные сотрудники у окна в высотном здании в Токио

Случай пятилетней давности стал особенно резонансным. Саяка Осакабэ страдала от репродуктивного насилия на работе: начальник отказал ей в уменьшении нагрузки после первого выкидыша и настаивал, чтобы она больше не пыталась рожать. После того как у Саяки случился второй выкидыш, босс настойчиво расспрашивал: есть ли у нее менструация, живет ли она половой жизнью. Девушка уволилась и основала общественную организацию помощи пострадавшим от подобного поведения — "Матахара" (от слов "материнство" и "харассмент" — домогательства).

С тех пор японки все активнее отстаивают свои права на работе, и касается это не только репродуктивных функций. В ноябре 2019 года в социальных сетях они призывали отменить запрет на ношение очков на работе. Такой, например, действовал для некоторых официанток, облаченных в кимоно. Работодатели считали, что очки портят традиционный образ.

Наделала шуму и акция "нет каблукам" — носить такую обувь обязывали многие работодатели. Движение получило название #KuToo (от японских слов "обувь" и "боль") по аналогии с #MeToo — глобальным движением против насилия и домогательств.

И все же в некоторых аспектах японское руководство преуспело. Согласно прошлогоднему докладу ЮНИСЕФ, только в Японии мужчина может уйти в оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на семь с половиной месяцев. Для сравнения: в Южной Корее мужчине разрешается взять аналогичный отпуск лишь на 17 недель.

Стеклянный потолок

Южнокорейские женщины все чаще говорят о так называемом стеклянном потолке. Этой метафорой описывают невидимый барьер в карьерном росте — здесь он считается одним из самых крепких в мире.

Несмотря на то что среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСР) Корея лидирует по количеству девушек от 25 до 34 лет, получивших высшее образование, коэффициент трудоустройства женщин здесь довольно низкий — в соответствующем рейтинге страна на 30-м месте из 36. Всемирный банк столь же невысоко оценил ситуацию с правами женщин в Южной Корее, определив ей 115-ю позицию из 149. Президент страны Мун Чжэ Ин признал такое положение дел "позорной реальностью".

В последние годы отношение к проблеме постепенно меняется. Три крупнейших южнокорейских банка — KB Kookmin, KEB Hana и Shinhan — оказались ответчиками в суде из-за дискриминации женщин при приеме на работу. А дело газовой компании Korea Gas Safety Corporation дошло до Верховного суда. Инстанция установила, что глава корпорации Пак Ки Дун отказывал женщинам в трудоустройстве из-за опасений, что они могут уйти в отпуск по уходу за ребенком.

Согласно соцопросам, по меньшей мере одну из четырех кореянок на собеседовании у работодателя спрашивали, не собирается ли она рожать или выходить замуж. Хотя по закону — если это станет причиной отказа в трудоустройстве — нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 26,5 тысячи долларов. Однако на деле этой норме следуют не так строго.

Например, банк KB Kookmin за факт дискриминации 112 женщин при приеме на работу оштрафовали всего на 4,5 тысячи долларов. Пак Ки Дуна из Korea Gas Safety Corporation приговорили к четырем годам тюрьмы, да и то, скорее, за взяточничество.

Из последних трендов в Южной Корее — отказ от замужества. Такая мода может стать головной болью для властей страны со стремительно стареющим населением: пожилых здесь больше, чем подростков.

Общественное давление на девушек "под тридцать" без семьи и детей слишком велико, объясняла YouTube-блогер Бэк Ха На. На своем канале она высказывает мнение, что попытки правительства увеличить рождаемость — "оскорбительные и разочаровывающие": несмотря на меры властей, женщинам не хватает правовой поддержки, чтобы "застолбить" за собой место на работе и не оказаться в финансовой яме после рождения ребенка.

Женщины-"остатки"

Совмещение материнства и карьеры — горячая тема еще в одной восточноазиатской стране, Китае. Правда, там на проблему смотрят несколько иначе.

В Поднебесной дают 98 дней обязательного отпуска по уходу за ребенком. Два года назад в 29 провинциях прибавили еще от одного до трех месяцев. Самыми счастливыми могут считать себя жительницы Тибетского автономного района: там родившие женщины посвящают целый год материнским хлопотам за счет государства. Отцам же разрешили уходить в декрет на 30 дней, в других регионах этот срок варьируется от недели до месяца.

При этом в Китае первый месяц после родов — традиционно особенно важный и, как считается, опасный. Родственники не позволяют молодым мамам выходить из дома, попадать на сквозняк, перенапрягаться, убираться и даже мыться — чтобы не простыть и не надорвать здоровье. Некоторые китаянки перед родами обрезают длинные волосы, потому что им предстоит ходить несколько недель с немытой головой. Кто-то принимает душ тайком от родственников, ведь пожилые бабушки и дедушки не поймут такого пренебрежения здоровьем. Они, в свою очередь, всегда находятся рядом, чтобы помочь невестке или дочери.

© AFP 2020 / Wang Zhao Мама с ребенком в родильном отделении в больнице Антай в Пекине © AFP 2020 / Wang Zhao Мама с ребенком в родильном отделении в больнице Антай в Пекине

Китай, как и его соседи, в последние годы сталкивается с проблемой старения населения. Чтобы сдержать демографический рост, в 1970-х объявили политику "одна семья — один ребенок". Контролировать рождаемость было сложно, в ход шли жесткие меры — принудительная стерилизация, массовые небезопасные аборты. В небольших населенных пунктах молодые семьи стояли в очереди на разрешение родить детей.

Однако углядеть за всеми не получалось: крестьянам в хозяйстве нужны были помощники. Если в деревне узнавали о надвигающейся проверке, всех "внепланово беременных" отправляли в ближайший лес пережидать визит ревизоров. Появился феномен "серых" — рожденных втайне от властей — детей. Они не могли получить документы, пойти в школу, для государства их словно не существовало.

Однако спустя 40 лет выяснилось, что кормить стареющих китайцев некому, поэтому в 2016 году семьям разрешили иметь по два ребенка. Удлиненный декретный отпуск должен мотивировать родителей на пополнение в семье. Однако вместе с повышением уровня жизни в КНР значительно выросли и расходы на детей. Чадо не только нужно отправить в хорошую школу, но и отдать к репетитору, а лучше сразу к нескольким, водить на занятия музыкой, каллиграфией, танцами, рисованием. А затем оплатить обучение в вузе и содержать отпрыска, пока он окончательно не оперится.

В соцсетях многие женщины сетуют, что теперь будут сталкиваться с куда более жесткой дискриминацией при приеме на работу: кто захочет брать фертильную сотрудницу, которая в любой момент может уйти в отпуск на несколько месяцев, а то и на год.

Кроме того, китайские девушки испытывают колоссальное общественное давление. С одной стороны, по данным агентства Синьхуа за 2016 год, половина выпускников вузов — женщины, они же составляют 43,1 процента занятых. Шесть из десяти женщин-миллиардеров в мире — гражданки Китая. Девочек мотивируют учиться, поступать в хорошие университеты, отношения с мальчиками в этот период, как правило, не поощряются.