Число заболевших коронавирусом в Ираке достигло 54 человек

КАИР, 7 мар – РИА Новости. Иракские власти сообщили в субботу о восьми новых случаях заболевания новым коронавируса в стране, теперь их 54.
Таким образом, общее число случаев коронавируса в стране достигло 54. Ранее минздрав сообщил о четырех погибших от данного заболевания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса