Власти Чили подтвердили шестое заражение коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мар - РИА Новости. Минздрав Чили подтвердил шестой случай заражения коронавирусом.
"Молодой человек 17 лет стал шестым заболевшим коронавирусом в стране", - сообщило ведомство.
Он родственник ранее заболевших граждан, с которыми путешествовал по Италии, и находится дома под присмотром.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса