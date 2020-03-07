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Власти Чили подтвердили шестое заражение коронавирусом
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РИА Новости

Власти Чили подтвердили шестое заражение коронавирусом

19:32 07.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мар - РИА Новости. Минздрав Чили подтвердил шестой случай заражения коронавирусом.
"Молодой человек 17 лет стал шестым заболевшим коронавирусом в стране", - сообщило ведомство.
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Он родственник ранее заболевших граждан, с которыми путешествовал по Италии, и находится дома под присмотром.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыХубэйВОЗЧилиУханьВ мире
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