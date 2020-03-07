Число зараженных коронавирусом в Палестине выросло до 19

ГАЗА, 7 мар - РИА Новости. Число заражённых коронавирусом в Палестине увеличилось до 19 после выявления еще троих зараженных, сообщил РИА Новости официальный представитель палестинского правительства Ибрагим Мельхем.
Ранее министерство здравоохранения Палестины заявило о 16 случаях заражения среди работников вифлеемского отеля "Ангел", где была выявлена вспышка коронавируса. В четверг вечером министр обороны Израиля Нафтали Беннет закрыл въезды и выезды из Вифлеема, в пятницу вечером такое же решение приняли палестинские власти.
"Министерство здравоохранения недавно сообщило, что число инфицированных коронавирусом в Вифлееме увеличилось до 19 после выявления трех новых случаев заражения этим вечером в городе", - заявил Мельхем.
"Новые зараженные - это те, кто имел контакт с ранее зараженными в отеле "Ангел" в районе Бейт-Джала. Новые зараженные были доставлены в Национальный карантинный центр в Вифлееме", - добавил он.
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