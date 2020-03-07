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Число зараженных коронавирусом в Палестине выросло до 19
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Палестине выросло до 19

19:23 07.03.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровПарламентские выборы в Иране. Избирательный участок в мечети Имамзаде Салех
Парламентские выборы в Иране. Избирательный участок в мечети Имамзаде Салех
© РИА Новости / Антон Быстров
ГАЗА, 7 мар - РИА Новости. Число заражённых коронавирусом в Палестине увеличилось до 19 после выявления еще троих зараженных, сообщил РИА Новости официальный представитель палестинского правительства Ибрагим Мельхем.
Ранее министерство здравоохранения Палестины заявило о 16 случаях заражения среди работников вифлеемского отеля "Ангел", где была выявлена вспышка коронавируса. В четверг вечером министр обороны Израиля Нафтали Беннет закрыл въезды и выезды из Вифлеема, в пятницу вечером такое же решение приняли палестинские власти.
"Министерство здравоохранения недавно сообщило, что число инфицированных коронавирусом в Вифлееме увеличилось до 19 после выявления трех новых случаев заражения этим вечером в городе", - заявил Мельхем.
"Новые зараженные - это те, кто имел контакт с ранее зараженными в отеле "Ангел" в районе Бейт-Джала. Новые зараженные были доставлены в Национальный карантинный центр в Вифлееме", - добавил он.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВифлеемПалестинаВ мире
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