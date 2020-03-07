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В московском транспорте усилии меры санитарной безопасности
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РИА Новости

В московском транспорте усилии меры санитарной безопасности

19:12 07.03.2020 (обновлено: 19:13 07.03.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда Московского метро
Пассажиры в вагоне поезда Московского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Меры санитарной безопасности дополнительно усилили в городском общественном транспорте российской столицы, сообщает Московский транспорт в субботу.
"Мы дополнительно усилили меры санитарной безопасности в московском транспорте, чтобы эффективно противодействовать распространению вирусов", - говорится в сообщении Московского транспорта в Twitter.
Давид Беров
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Кроме того, в аккаунте Московского транспорта опубликовано видео, в котором рассказывается об основных мерах профилактики в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Как следует из ролика, в поездах стали чаще менять воздушные фильтры, дезинфицируют вагоны метро специальными средствами и ультрафиолетовыми лампами.
Отмечается, что сотрудников метрополитена обеспечили антисептиками для рук.
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