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Число зараженных коронавирусом в Чехии выросло до 21
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Чехии выросло до 21

19:02 07.03.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 7 мар – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Чехии выросло до 21 человека, большинство связано с поездками в Италию, на границах вводятся выборочные измерения температуры, сообщил премьер Андрей Бабиш.
Ранее сообщалось о 19 зараженных.
"Число заболеваний у нас растет в связи с возвращением людей из отпуска, проведенного в Италии. Есть данные, что там еще находятся около 16 тысяч наших соотечественников", - сказал Бабиш на пресс-конференции.
"Поэтому к ранее объявленным мерам предосторожности правительство решило ввести выборочные замеры температуры у людей при пересечении чешской границы, а также на вокзалах и в аэропортах. Каждому въезжающему к нам выдаются информационные листки, чтобы они знали, кроме прочего, что обязаны дома созвониться с участковым врачом, который определит всем побывавшим в Италии обязательный 14-дневный карантин", - рассказал он.
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По словам премьера, эти меры касаются не только граждан Чехии, но и тех иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное или длительное проживание в республике. Исключение из обязательного пребывания в карантине получили лишь водители международных автоперевозок, машинисты поездов и авиапилоты.
В пятницу Бабиш объявил, что всем нарушителям постановления об обязательном 14-дневном карантине после посещения Италии грозит штраф до 3 миллионов крон (около 130 тысяч долларов).
Как сообщил премьер, все заболевшие граждане Чехии, включая годовалого ребенка, чувствуют себя нормально, болезнь у них протекает без осложнений.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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