Число зараженных коронавирусом в Чехии выросло до 21

ПРАГА, 7 мар – РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Чехии выросло до 21 человека, большинство связано с поездками в Италию, на границах вводятся выборочные измерения температуры, сообщил премьер Андрей Бабиш

Ранее сообщалось о 19 зараженных.

"Число заболеваний у нас растет в связи с возвращением людей из отпуска, проведенного в Италии. Есть данные, что там еще находятся около 16 тысяч наших соотечественников", - сказал Бабиш на пресс-конференции.

"Поэтому к ранее объявленным мерам предосторожности правительство решило ввести выборочные замеры температуры у людей при пересечении чешской границы, а также на вокзалах и в аэропортах. Каждому въезжающему к нам выдаются информационные листки, чтобы они знали, кроме прочего, что обязаны дома созвониться с участковым врачом, который определит всем побывавшим в Италии обязательный 14-дневный карантин", - рассказал он.

По словам премьера, эти меры касаются не только граждан Чехии, но и тех иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное или длительное проживание в республике. Исключение из обязательного пребывания в карантине получили лишь водители международных автоперевозок, машинисты поездов и авиапилоты.

В пятницу Бабиш объявил, что всем нарушителям постановления об обязательном 14-дневном карантине после посещения Италии грозит штраф до 3 миллионов крон (около 130 тысяч долларов).

Как сообщил премьер, все заболевшие граждане Чехии, включая годовалого ребенка, чувствуют себя нормально, болезнь у них протекает без осложнений.