Российские миграционные правила недостаточно ясны, считают в Кремле

"Вместе с тем существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы. Уровень применения информационных технологий при предоставлении государственных услуг и осуществлении государственного контроля в сфере миграции остается невысоким", - говорится в предложениях.

Кроме того, уточняется, что в необходимо совершенствовать информационно­-аналитическое обеспечение миграционной политики, прежде всего, в части повышения полноты и объективности данных о миграционной ситуации.