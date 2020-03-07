Российские миграционные правила недостаточно ясны, считают в Кремле

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Действующие в настоящее время в РФ миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы, уровень применения информационных технологий в данной сфере невысокий, говорится в предложениях по реформированию миграционных режимов и института гражданства России, опубликованных на сайте Кремля.
Перечень поручений главы государства по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019 - 2025 годы опубликован в субботу на сайте Кремля. В этом же сообщении содержатся и предложения по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации.
"Вместе с тем существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы. Уровень применения информационных технологий при предоставлении государственных услуг и осуществлении государственного контроля в сфере миграции остается невысоким", - говорится в предложениях.
Кроме того, уточняется, что в необходимо совершенствовать информационно-аналитическое обеспечение миграционной политики, прежде всего, в части повышения полноты и объективности данных о миграционной ситуации.