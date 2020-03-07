Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-07T17:13+0300
https://ria.ru/20200307/1568293838.html
Российские миграционные правила недостаточно ясны, считают в Кремле
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185738_0:50:3013:1745_1036x0_80_0_0_3fd43984ea2181da8d95124b6f8703ac.jpg
РИА Новости

Российские миграционные правила недостаточно ясны, считают в Кремле

17:13 07.03.2020
527
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Москворецкий мост и Московский Кремль
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Действующие в настоящее время в РФ  миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы, уровень применения информационных технологий в данной сфере невысокий, говорится в предложениях по реформированию миграционных режимов и института гражданства России, опубликованных на сайте Кремля.
Перечень поручений главы государства по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019 - 2025 годы опубликован в субботу на сайте Кремля. В этом же сообщении содержатся и предложения по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации.
"Вместе с тем существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы. Уровень применения информационных технологий при предоставлении государственных услуг и осуществлении государственного контроля в сфере миграции остается невысоким", - говорится в предложениях.
Кроме того, уточняется, что в необходимо совершенствовать информационно­-аналитическое обеспечение миграционной политики, прежде всего, в части повышения полноты и объективности данных о миграционной ситуации.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 16:38
Путин поручил провести миграционную реформу в России
1000007
Обсудить 2
РоссияОбщество
Рекомендуем
Вид на жительство иностранного гражданина
Вид на жительство может стать основным миграционным статусом в России
Президент России Владимир Путин
Путин поручил провести миграционную реформу в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционной политики
Документы мигранта
Россия может ввести для мигрантов "соглашения о лояльности"
Рейд инспекторов УФМС России по выявлению нелегальных мигрантов
Для безвизовых мигрантов введут единый режим долгосрочного пребывания
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Затравленная в соцсетях Краса полиции рассказала о службе
Затравленная в соцсетях "Краса полиции" рассказала о службе
Здание Министерства иностранных дел в Москве
В МИД оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отвечает на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции в Грозном. 27 октября 2018
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Здание правительства Украины в Киеве
На Украине рассказали о министерстве "оккупированных территорий"
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Немецкие экологи захотели помешать "Северному потоку — 2"
Спасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
Под завалами рухнувшего в Китае отеля могут быть более 40 человек
Спасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
Рухнувший в Китае отель использовали для карантина по коронавирусу
Вид на Бейрут
Ливан отказался выплачивать долги по евробондам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния