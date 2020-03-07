Россельхознадзор может получить право изымать нелегальные сигареты

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил дать Россельхознадзору право изымать из незаконного оборота табачную продукцию и оборудование для ее производства, соответствующий проект с поправками в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Законопроектом предлагается наделить уполномоченных в соответствии с законодательством РФ должностных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), правом изъятия основного технологического оборудования для производства табачной продукции и табачных изделий из незаконного оборота", - говорится в пояснительной записке к документу. Согласно положению о Россельхознадзоре, именно эта служба осуществляет государственный карантинный фитосанитарный контроль в пределах своей компетенции.

Изъятая из незаконного оборота или конфискованная табачная продукция, а также сырье, полуфабрикаты, производственная, транспортная и потребительская тара и упаковка, этикетки, акцизные марки (в том числе поддельные) для маркировки табачных изделий будут подлежать уничтожению по решению суда. Изъятое оборудование подлежит демонтажу и вывозу, по решению суда оно будет утилизироваться.

В законе предлагается также закрепить положение о том, что основное технологическое оборудование для производства табачных изделий должно принадлежать хозяйствующему субъекту, который выпускает данную продукцию, на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления.

Перечень видов такого оборудования будет устанавливать федеральный орган исполнительной власти, который занимается нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота табачной продукции. Согласно положению о Минсельхозе РФ, такие функции осуществляет это министерство. В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас основными видами оборудования по производству табачной продукции являются сигаретоделательные и упаковочные машины.

Соответственно, к технологическому оборудованию в незаконном обороте будут относиться установки, которые находятся у производителей табачной продукции, но не принадлежат им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. Если оборудование находится на территории производства хозяйствующего субъекта, который не осуществляет выпуск табачной продукции, это тоже будет считаться незаконным оборотом.