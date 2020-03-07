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Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о переговорах с Россией
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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о переговорах с Россией

13:26 07.03.2020 (обновлено: 14:10 07.03.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского только оттолкнет ЛНР и ДНР, Киеву необходимо начать выполнять Минск-2, чтобы ситуация в Донбассе изменилась, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Зеленский заявил в интервью Guardian, что если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года, Киев откажется от переговоров с Москвой.
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Депутат прокомментировал слова Зеленского о переговорах с Россией
"Зеленский грозит выйти из нормандского формата, если ситуация не изменится на Донбассе. Но чтобы что-то изменилось, прежде всего, Киеву давно пора начать выполнять Минск-2, в первую очередь его политическую часть. Театральные ультиматумы только оттолкнут ЛНР и ДНР", - написал Слуцкий в Twitter.
Оттолкнут их и разговоры новых украинских властей о необходимости пересмотра Минска-2, сказал Слуцкий журналистам в продолжении темы. Депутат считает, что это "заразная болезнь" - разрывать соглашения, не признавая неспособность их выполнения и перекладывая вину за это на другую сторону. Киеву пора уяснить: альтернативы Минским соглашениям в части урегулирования конфликта на Донбассе нет, подчеркнул Слуцкий, назвав угрозы Зеленского "очередной игрой на публику".
Слуцкий пояснил, что под "политической частью" Минска-2 он имеет в виду законодательное установление особого статуса Донбасса, проведение амнистии и конституционной реформы по децентрализации, о которых говорится в 11-м пункте Комплекса мер.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Бальбек оценил предложение Зеленского по минским соглашениям
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РоссияЛеонид СлуцкийЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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