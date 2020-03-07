Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о переговорах с Россией

Оттолкнут их и разговоры новых украинских властей о необходимости пересмотра Минска-2, сказал Слуцкий журналистам в продолжении темы. Депутат считает, что это "заразная болезнь" - разрывать соглашения, не признавая неспособность их выполнения и перекладывая вину за это на другую сторону. Киеву пора уяснить: альтернативы Минским соглашениям в части урегулирования конфликта на Донбассе нет, подчеркнул Слуцкий, назвав угрозы Зеленского "очередной игрой на публику".