Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-07T13:14+0300
https://ria.ru/20200307/1568286940.html
Мишустин распорядился выделить деньги на Парк покорителей космоса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565321936_0:165:2973:1837_1036x0_80_0_0_48c56313a9e4d3f5d780462d22d0020b.jpg
РИА Новости

Мишустин распорядился выделить деньги на Парк покорителей космоса

13:14 07.03.2020
363
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 874 миллионов рублей на реализацию проекта Парка покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"В целях реализации мероприятия по строительству объекта "Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина" выделить Минстрою России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 874 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин с букетом ромашек
7 февраля, 13:53
Володин предложил реконструировать аэроклуб, где учился летать Гагарин
Кроме того, Минстрою поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2021 года.
Площадь парка составит 30 гектаров, в нем появятся мемориальная, рекреационная, прогулочная, ландшафтная и сервисная зоны. В рамках первого этапа единственного в своем роде мемориально-образовательного комплекса под открытым небом будет создан прогулочный маршрут продолжительностью в 108 минут - время, которое Гагарин провел в космосе.
Также в мемориальном комплексе планируется реконструировать стелу на месте приземления Гагарина, построить площадь космонавтов, создать "Стену славы покорителей космоса". Рядом появится аллея кедров в честь позывного Гагарина "Кедр". Вторая очередь проекта предполагает обустройство образовательного парка, аттракционов для детей, строительство пристани на Волге.
Несмотря на то, что Гагарин родился в Смоленской области, в Саратове его считают земляком. Именно здесь он учился в индустриальном техникуме, в Саратовском аэроклубе совершил свой первый парашютный прыжок и полет на тренировочном самолете. Кроме того, парашютную и предполетную подготовку первые космонавты проходили в Саратовской области в апреле-мае 1960 года. Неподалеку от Энгельса в Саратовской области Гагарин приземлился после легендарного полета в космос 12 апреля 1961 года.
Сначала на месте приземления вкопали столбик с дощечкой, на которой была надпись: "Не трогать. 12.04.61. 10 ч. 55 м. Моск. врем.". Через год здесь соорудили небольшой постамент. Позднее на месте приземления космонавта в 27 километрах к югу от Энгельса был создан архитектурный комплекс "Гагаринское поле", центром которого стал обелиск с космической ракетой и памятником Гагарину. В 2012 году мемориальный комплекс был отнесен к объектам культуры федерального значения и получил статус достопримечательного места.
В Королёве состоялась церемония закладки памятного камня
12 апреля 2011, 13:35
В Королеве заложен первый камень памятника покорителям космосаВ день Космонавтики в подмосковном городе Королеве был заложен первый камень на месте будущего памятника в честь 50-летия полета Ю.А. Гагарина и великих людей, благодаря которым началась новая эра освоения космоса. Репортаж участницы проекта "Ты-репортер".
1200002
Обсудить 1
РоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Михаил МишустинЮрий Гагарин (космонавт)СаратовОбщество
Рекомендуем
Мобильная башня обслуживания с ракетой-носителем Союз-СТ на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Роскосмос опроверг информацию об эвакуации сотрудников с Куру
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков
Военнослужащий за пультом во время учений
Россия модернизирует систему контроля космического пространства
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Минздрав Украины проверил 20 человек на наличие коронавируса
Городской блошиный рынок
В Музее Москвы заработал блошиный рынок
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
Российские миграционные правила недостаточно ясны, считают в Кремле
Ракета Falcon 9
Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с кораблем Dragon
Митинг-реквием по случаю Дня памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне возле Монумента Мужества в Киеве. 8 мая 2018
На выплаты к годовщине Победы выделили более 62 миллиардов рублей
Павильон Роскосмоса
Поставщика топлива для "Роскосмоса" признали банкротом
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном
Радиотелескоп
Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице
В Москве выписали первого заболевшего коронавирусом россиянина
Дегустация вина
В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о переговорах с Россией
Марсоход NASA Curiosity сделал панораму Марса
Опубликована самая детальная панорама Марса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния