Мишустин распорядился выделить деньги на Парк покорителей космоса

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 874 миллионов рублей на реализацию проекта Парка покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области , соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"В целях реализации мероприятия по строительству объекта "Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина " выделить Минстрою России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 874 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минстрою поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2021 года.

Площадь парка составит 30 гектаров, в нем появятся мемориальная, рекреационная, прогулочная, ландшафтная и сервисная зоны. В рамках первого этапа единственного в своем роде мемориально-образовательного комплекса под открытым небом будет создан прогулочный маршрут продолжительностью в 108 минут - время, которое Гагарин провел в космосе.

Также в мемориальном комплексе планируется реконструировать стелу на месте приземления Гагарина, построить площадь космонавтов, создать "Стену славы покорителей космоса". Рядом появится аллея кедров в честь позывного Гагарина "Кедр". Вторая очередь проекта предполагает обустройство образовательного парка, аттракционов для детей, строительство пристани на Волге.

Несмотря на то, что Гагарин родился в Смоленской области , в Саратове его считают земляком. Именно здесь он учился в индустриальном техникуме, в Саратовском аэроклубе совершил свой первый парашютный прыжок и полет на тренировочном самолете. Кроме того, парашютную и предполетную подготовку первые космонавты проходили в Саратовской области в апреле-мае 1960 года. Неподалеку от Энгельса в Саратовской области Гагарин приземлился после легендарного полета в космос 12 апреля 1961 года.