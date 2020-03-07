Мишустин распорядился выделить деньги на Парк покорителей космоса

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 874 миллионов рублей на реализацию проекта Парка покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"В целях реализации мероприятия по строительству объекта "Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина" выделить Минстрою России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 874 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минстрою поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2021 года.
Площадь парка составит 30 гектаров, в нем появятся мемориальная, рекреационная, прогулочная, ландшафтная и сервисная зоны. В рамках первого этапа единственного в своем роде мемориально-образовательного комплекса под открытым небом будет создан прогулочный маршрут продолжительностью в 108 минут - время, которое Гагарин провел в космосе.
Также в мемориальном комплексе планируется реконструировать стелу на месте приземления Гагарина, построить площадь космонавтов, создать "Стену славы покорителей космоса". Рядом появится аллея кедров в честь позывного Гагарина "Кедр". Вторая очередь проекта предполагает обустройство образовательного парка, аттракционов для детей, строительство пристани на Волге.
Несмотря на то, что Гагарин родился в Смоленской области, в Саратове его считают земляком. Именно здесь он учился в индустриальном техникуме, в Саратовском аэроклубе совершил свой первый парашютный прыжок и полет на тренировочном самолете. Кроме того, парашютную и предполетную подготовку первые космонавты проходили в Саратовской области в апреле-мае 1960 года. Неподалеку от Энгельса в Саратовской области Гагарин приземлился после легендарного полета в космос 12 апреля 1961 года.
Сначала на месте приземления вкопали столбик с дощечкой, на которой была надпись: "Не трогать. 12.04.61. 10 ч. 55 м. Моск. врем.". Через год здесь соорудили небольшой постамент. Позднее на месте приземления космонавта в 27 километрах к югу от Энгельса был создан архитектурный комплекс "Гагаринское поле", центром которого стал обелиск с космической ракетой и памятником Гагарину. В 2012 году мемориальный комплекс был отнесен к объектам культуры федерального значения и получил статус достопримечательного места.
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