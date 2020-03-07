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2020-03-07T12:24+0300
https://ria.ru/20200307/1568285868.html
Бальбек оценил предложение Зеленского по минским соглашениям
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РИА Новости

Бальбек оценил предложение Зеленского по минским соглашениям

12:24 07.03.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что сторонам нужно применять более гибкий подход к минским соглашениям, отметил, что предложение Зеленского "тупиковый путь".
Ранее, по сообщению газеты Guardian, Зеленский выступил за более гибкий подход к минским соглашениям и пригрозил выйти из переговоров по украинскому урегулированию, если к концу года не будет достигнуто значительного прогресса. По его словам, "как только там (в Донбассе) не будет людей с оружием, стрельба прекратится". Президент уточнил газете, что у него есть "два-три плана" на случай выхода из переговоров.
"Зеленский строит из себя миротворца и с надрывом в голосе рассказывает, что на Донбассе все наладится, стоит лишь убрать людей с оружием. Мол, пусть ополченцы разоружатся, а наши войска нет, и сразу наступит порядок, мир и благодать... Я бы сказал, что предложение Зеленского по минским соглашениям - это тупиковый путь", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат отметил, что в случае репрессий в отношении жителей Донбасса надлежащих расследований проведено не будет и виновных не накажут.
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"Если будут какие-то репрессии в отношении жителей Донбасса со стороны добровольческих батальонов, то мы выразим свою озабоченность и назначим расследование, такое же, как по факту сожжения людей в Одессе, которое ни к чему не приведёт, и никого не накажут", - добавил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Руслан БальбекВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
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