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2020-03-07T11:58+0300
https://ria.ru/20200307/1568284710.html
В ДНР заявили о десяти нарушениях за сутки со стороны силовиков
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РИА Новости

В ДНР заявили о десяти нарушениях за сутки со стороны силовиков

11:58 07.03.2020
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© Алексей КуденкоОполченцы у стелы на въезде в Донецк
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
© Алексей Куденко
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские силовики 10 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в ДНР сообщили о девяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 10 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 105 единиц", - добавил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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