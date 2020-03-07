Лукашенко заявил о наличии договоренностей по поставке нефти

В настоящее время оба НПЗ работают с загрузкой в 50%, в январе-феврале в общей сложности переработали около 1,8 миллиона тонн нефти. Это связано с тем, что Белоруссия и РФ с конца 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Минск, в частности, не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра. Продолжая переговоры с российскими нефтяными компаниями, Минск ищет альтернативных поставщиков сырья. В частности, есть договоренности о поставках сырья в марте компаниями "Сафмар" и ещё пятью небольшими российскими поставщиками, а также по поставке нефти, закупленной у трейдеров, морем через порт в Клайпеде, а затем по железной дороге. Кроме того, в марте Азербайджан поставит через порт Одессы нефть, которая будет транспортирована далее в Белоруссию с использованием трубопровода Одесса-Броды. Минск также ведет переговоры со странами Балтии о поставках нефти через их порты с возобновлением работы нефтепровода Вентспилс-Полоцк на севере республики.