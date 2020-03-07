В Афганистане число заболевших COVID-19 увеличилось до четырех человек

Первый случай заражения новым типом коронавируса был зарегистрирован в Афганистане в конце февраля.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.