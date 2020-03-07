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Девочку с СМА из России, вероятно, будут лечить препаратом Zolgensma
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РИА Новости

Девочку с СМА из России, вероятно, будут лечить препаратом Zolgensma

08:51 07.03.2020
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© РИА НовостиДочь Петра и Светланы Новожиловых
Дочь Петра и Светланы Новожиловых
© РИА Новости
Дочь Петра и Светланы Новожиловых. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Клиника Nationwide Children’s Hospital, куда на лечение спинальной мышечной атрофии направится шестимесячная Аня Новожилова из России, провела лечение более трех десятков маленьких пациентов с таким диагнозом новейшим препаратом Zolgensma, сообщили РИА Новости в больнице.
Zolgensma является на сегодня единственным генным препаратом, одобренным FDA для лечения спинальной мышечной атрофии у детей до двух лет. Препарат вводится внутривенно один раз и, как свидетельствует информация на сайте производителя, помогает не только остановить процесс мышечной атрофии, но и восстановить работу мышц ребенка.
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"Клиника Nationwide Children’s Hospital провела лечение более 10 платных пациентов и более 20 пациентов в рамках клинических испытаний препарата Zolgensma", - сообщила представитель клиники.
По ее словам, лечение доступно с июня 2019 года, когда препарат был официально одобрен Администрацией продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA).
Сославшись на закон о защите частной информации пациентов, клиника не стала подтверждать планы приезда на лечение семьи из России. Между тем в конце февраля, собрав необходимую для лечения сумму в 160 миллионов рублей, родители Ани сообщили, что уже через несколько недель намерены отправиться в США на лечение в эту клинику, которая находится в городе Колумбус в штате Огайо.
В США семья должна будет провести около 5 месяцев, помимо самой инъекции за ребенком потребуется тщательный уход и наблюдение. Как ранее рассказали РИА Новости родители Ани, на данный момент аналогичное лечение в американской клинике прошли три российских ребенка.
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Спинальная мышечная атрофия (СМА)РоссияСШАВ мире
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