Девочку с СМА из России, вероятно, будут лечить препаратом Zolgensma

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Клиника Nationwide Children’s Hospital, куда на лечение Клиника Nationwide Children’s Hospital, куда на лечение спинальной мышечной атрофии направится шестимесячная Аня Новожилова из России, провела лечение более трех десятков маленьких пациентов с таким диагнозом новейшим препаратом Zolgensma, сообщили РИА Новости в больнице.

Zolgensma является на сегодня единственным генным препаратом, одобренным FDA для лечения спинальной мышечной атрофии у детей до двух лет. Препарат вводится внутривенно один раз и, как свидетельствует информация на сайте производителя, помогает не только остановить процесс мышечной атрофии, но и восстановить работу мышц ребенка.

"Клиника Nationwide Children’s Hospital провела лечение более 10 платных пациентов и более 20 пациентов в рамках клинических испытаний препарата Zolgensma", - сообщила представитель клиники.

По ее словам, лечение доступно с июня 2019 года, когда препарат был официально одобрен Администрацией продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA).

Сославшись на закон о защите частной информации пациентов, клиника не стала подтверждать планы приезда на лечение семьи из России. Между тем в конце февраля, собрав необходимую для лечения сумму в 160 миллионов рублей, родители Ани сообщили, что уже через несколько недель намерены отправиться в США на лечение в эту клинику, которая находится в городе Колумбус в штате Огайо.