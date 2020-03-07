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2020-03-07T08:34+0300
https://ria.ru/20200307/1568279238.html
ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки
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РИА Новости

ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки

08:34 07.03.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в районе населенного пункта Золотое
Украинские военные в районе населенного пункта Золотое
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в районе населенного пункта Золотое. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 5 марта украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
"За 6 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявили в представительстве ЛНР.
Уточняется, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Калиново и Желтое.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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