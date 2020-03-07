Охранник бывшего вице-премьера Италии заразился коронавирусом

Речь идет об агенте из второй машины, которая сопровождает автомобиль бывшего министра. Сальвини не должен был сдавать тест на коронавирус, как утверждают те же источники, и, как следствие, лидер "Лиги" не был подвергнут никаким мерам изоляции.