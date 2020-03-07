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Охранник бывшего вице-премьера Италии заразился коронавирусом
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РИА Новости

Охранник бывшего вице-премьера Италии заразился коронавирусом

01:34 07.03.2020 (обновлено: 07:01 07.03.2020)
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© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия
Машина скорой помощи, Италия
© Flickr / Luca Prioli
Машина скорой помощи, Италия. Архивное фото
РИМ, 7 мар - РИА Новости, Александр Логунов. Полицейский из охраны бывшего вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини заразился коронавирусом, сообщили журналистам источники в его партии "Лига".
Речь идет об агенте из второй машины, которая сопровождает автомобиль бывшего министра. Сальвини не должен был сдавать тест на коронавирус, как утверждают те же источники, и, как следствие, лидер "Лиги" не был подвергнут никаким мерам изоляции.
Сам Сальвини в посте Facebook заверил, что чувствует себя хорошо и никогда не вступал в контакт с зараженным полицейским.
"Я сделаю все, что от меня попросят органы здравоохранения, как и любой другой гражданин", - написал политик.
Как сообщил в пятницу на брифинге глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло почти на 800 - до 4,6 тысячи, жертвами инфекции стали 197 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМаттео СальвиниИталияВ мире
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