Минтранс обновил требования к фотографиям машин во время техосмотра

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Минтранс России обновил проект требований к фотографированию автомобиля операторами техосмотра во время его проведения и порядок их хранения в единой автоматизированной информационной системе, следует из информации на госпортале.

Документ должен вступить в силу с 8 июня 2020 года. Ранее ведомство публиковало вариант проекта требовании. Они проходили обсуждения. Теперь опубликован доработанный по их итогам проект.

Там говорится, что при техосмотре транспортного средства категории М (имеют не менее четверых колёс и перевозят пассажиров), N (грузовые автомобили) и L (мототранспортные средства) фотография должна быть сделана в начале проведения ТО и содержать изображение передней части транспортного средства, которое фиксирует марку, цвет и госномер. Последнее для категорий M и N. Сделанная в конце техосмотра фотография должна содержать изображение задней части транспортного средства, которое фиксирует марку, цвет и госномер.

При техническом диагностировании транспортного средства категории О (прицепы) должны быть сделаны фотографии в начале проведения. Они должны содержать изображение передней части тягача, которое фиксирует марку, цвет и государственный регистрационный знак тягача. Фото, сделанное в конце техосмотра, должно содержать изображение задней части транспортного средства, которое фиксирует марку, цвет и государственный регистрационный знак транспортного средства.

Файлы с фотографиями должны иметь формат .jpg, .jpeg, .png или одиночный кадр видеоряда в формате MJPEG, содержать дату, время, координаты места фотографирования и быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Объем файла должен быть не менее 300 и не более 700 килобайт. Размеры изображения по горизонтали и вертикали должны быть не менее 1280х720 пикселей. Формат цвета RGB не менее 16 бит, изображение в градациях серого или в черно-белом форматах не допускается.