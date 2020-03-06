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2020-03-06T20:54+0300
https://ria.ru/20200306/1568269483.html
Минтранс обновил требования к фотографиям машин во время техосмотра
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РИА Новости

Минтранс обновил требования к фотографиям машин во время техосмотра

20:45 06.03.2020 (обновлено: 20:54 06.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Минтранс России обновил проект требований к фотографированию автомобиля операторами техосмотра во время его проведения и порядок их хранения в единой автоматизированной информационной системе, следует из информации на госпортале.
Документ должен вступить в силу с 8 июня 2020 года. Ранее ведомство публиковало вариант проекта требовании. Они проходили обсуждения. Теперь опубликован доработанный по их итогам проект.
Пункт технического осмотра автомобилей
12 февраля, 16:12
Эксперты оценили идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
Там говорится, что при техосмотре транспортного средства категории М (имеют не менее четверых колёс и перевозят пассажиров), N (грузовые автомобили) и L (мототранспортные средства) фотография должна быть сделана в начале проведения ТО и содержать изображение передней части транспортного средства, которое фиксирует марку, цвет и госномер. Последнее для категорий M и N. Сделанная в конце техосмотра фотография должна содержать изображение задней части транспортного средства, которое фиксирует марку, цвет и госномер.
При техническом диагностировании транспортного средства категории О (прицепы) должны быть сделаны фотографии в начале проведения. Они должны содержать изображение передней части тягача, которое фиксирует марку, цвет и государственный регистрационный знак тягача. Фото, сделанное в конце техосмотра, должно содержать изображение задней части транспортного средства, которое фиксирует марку, цвет и государственный регистрационный знак транспортного средства.
Пункт технического осмотра автомобилей
11 февраля, 13:17
МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра
Файлы с фотографиями должны иметь формат .jpg, .jpeg, .png или одиночный кадр видеоряда в формате MJPEG, содержать дату, время, координаты места фотографирования и быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Объем файла должен быть не менее 300 и не более 700 килобайт. Размеры изображения по горизонтали и вертикали должны быть не менее 1280х720 пикселей. Формат цвета RGB не менее 16 бит, изображение в градациях серого или в черно-белом форматах не допускается.
Фотографии транспортного средства должны храниться в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра в течение срока действия диагностической карты. Координаты места нахождения транспортного средства в пункте ТО или на передвижной диагностической линии (места его фотографирования) должны определяться на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы РФ "с точностью определения не более 15 метров по координатным осям при доверительной вероятности 0,950".
Работа пункта технического осмотра автомобилей в Москве
3 февраля, 15:27
Проверку компаний, проводящих техосмотр, планируют поручить МВД
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РоссияАвтоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ТехнологииОбщество
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