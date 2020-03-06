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В Швейцарии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 181
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РИА Новости

В Швейцарии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 181

18:37 06.03.2020
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© REUTERS / Arnd WiegmannВ городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
В городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
© REUTERS / Arnd Wiegmann
ЖЕНЕВА, 6 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса в Швейцарии составило 181, сообщается на сайте Федерального офиса общественного здравоохранения страны.
По официальным данным, в Швейцарии в настоящий момент лабораторно подтвержден 181 случай COVID-19. Однако общее количество заболевших составляет 210 человек в 20 из 26 кантонов страны, а также в соседнем со Швейцарией Лихтенштейне. Все заболевшие изолированы.
Отрицательные результаты клинических тестов на коронавирус получили свыше 3,5 тысячи человек.
В четверг власти Швейцарии сообщили о первом смертельном случае COVID-19 в кантоне Во. От заболевания скончалась женщина 74 лет, госпитализированная 3 марта.
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В рамках борьбы с распространением нового коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1000 человек. Под запрет попал женевский Международный автомобильный салон, который планировалось провести с 5 по 15 марта. Женевское отделение ООН также до 15 марта закрыло свои двери для туристов. Решение правительства будет пересмотрено на заседании 13 марта.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЛихтенштейнШвейцарияООНВ мире
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