В Швейцарии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 181

Отрицательные результаты клинических тестов на коронавирус получили свыше 3,5 тысячи человек.

В четверг власти Швейцарии сообщили о первом смертельном случае COVID-19 в кантоне Во. От заболевания скончалась женщина 74 лет, госпитализированная 3 марта.