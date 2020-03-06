Трамп в субботу встретится с президентом Бразилии

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу, 7 марта, встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, сообщил Белый дом.
Встреча пройдет в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Будет обсуждаться "более процветающий, безопасный и демократичный мир". Кроме того, планируется обсудить Венесуэлу, Ближний Восток, политику экономического роста и инвестиции в инфраструктуру.
"Президент воспользуется этой встречей, чтобы поблагодарить Бразилию за крепкие союзные отношения с Соединенными Штатами", - заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
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