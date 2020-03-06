Пассажир убил таксиста и сжег его вместе с автомобилем под Пензой

По данным следствия, вечером 5 марта в райцентре Исса на улице Лебедева обнаружили сгоревший автомобиль Lada Granta, в которой на водительском сиденье находилось тело мужчины.

"Установлено, погибшим оказался 61-летний житель Иссы. При первоначальном осмотре на его теле обнаружено одно ранение в области груди, причиненное, по предварительным данным, отверткой. По подозрению в совершении убийства задержан житель (поселка) Мокшана 1991 года рождения, у которого вечером 5 марта возник конфликт с потерпевшим, занимавшимся частным извозом", - говорится в сообщении.

Фигурант дела подозревается по статье УК РФ "Убийство". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый пояснил следователям, что ударил таксиста обнаруженным в машине предметом, после чего поджег автомобиль и скрылся. "Решается вопрос о предъявлении ему (подозреваемому) обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.