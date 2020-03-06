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Пассажир убил таксиста и сжег его вместе с автомобилем под Пензой
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РИА Новости

Пассажир убил таксиста и сжег его вместе с автомобилем под Пензой

18:12 06.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
САРАТОВ, 6 мар - РИА Новости. Следователи задержали жителя Пензенской области по подозрению в том, что он убил таксиста и сжег его вместе с автомобилем, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
По данным следствия, вечером 5 марта в райцентре Исса на улице Лебедева обнаружили сгоревший автомобиль Lada Granta, в которой на водительском сиденье находилось тело мужчины.
"Установлено, погибшим оказался 61-летний житель Иссы. При первоначальном осмотре на его теле обнаружено одно ранение в области груди, причиненное, по предварительным данным, отверткой. По подозрению в совершении убийства задержан житель (поселка) Мокшана 1991 года рождения, у которого вечером 5 марта возник конфликт с потерпевшим, занимавшимся частным извозом", - говорится в сообщении.
Фигурант дела подозревается по статье УК РФ "Убийство". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый пояснил следователям, что ударил таксиста обнаруженным в машине предметом, после чего поджег автомобиль и скрылся. "Решается вопрос о предъявлении ему (подозреваемому) обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.
СК РФ на своем канале в YouTube опубликовал кадры, на которых запечатлено, как сотрудники СК и МЧС проводят осмотр автомобиля, полностью уничтоженного огнем.
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Следственный комитет России (СК РФ)Пензенская областьПроисшествия
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