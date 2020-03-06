Путин оценил ситуацию со стимулирующими выплатами учителям

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил с 1 сентября 2020 года ввести доплаты для классных руководителей в школах в размере не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета. Как подчеркнул президент, программа федеральной поддержки должна идти с сохранением всех уже действующих программ и выплат.