Путин оценил ситуацию со стимулирующими выплатами учителям

ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что попросит своих полномочных представителей в регионах, некоммерческие организации, а также Общероссийский народный фронт проконтролировать, чтобы с введением федеральной надбавки за классное руководство не сократились стимулирующие выплаты и региональные надбавки.
Президент отметил, что классные руководители выполняют общенациональную функцию – воспитывают детей.
"Я сразу тогда сказал: ни в коем случае нельзя сокращать ни стимулирующие выплаты, ни в коем случае, ни региональные выплаты за классное руководство. Это должно быть категорически исключено. И я попрошу, конечно, моих коллег в аппаратах полпредов за этим следить, и не только официальных лиц, но и представителей НКО, и общественных организаций, в том числе представленных здесь активистов Общероссийского народного фронта", - рассказал Путин на встрече с общественностью Ивановской области.
Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил с 1 сентября 2020 года ввести доплаты для классных руководителей в школах в размере не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета. Как подчеркнул президент, программа федеральной поддержки должна идти с сохранением всех уже действующих программ и выплат.
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