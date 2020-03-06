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2020-03-06T18:11+0300
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Путин оценил ситуацию со стимулирующими выплатами учителям
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РИА Новости

Путин оценил ситуацию со стимулирующими выплатами учителям

18:11 06.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что попросит своих полномочных представителей в регионах, некоммерческие организации, а также Общероссийский народный фронт проконтролировать, чтобы с введением федеральной надбавки за классное руководство не сократились стимулирующие выплаты и региональные надбавки.
Президент отметил, что классные руководители выполняют общенациональную функцию – воспитывают детей.
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"Я сразу тогда сказал: ни в коем случае нельзя сокращать ни стимулирующие выплаты, ни в коем случае, ни региональные выплаты за классное руководство. Это должно быть категорически исключено. И я попрошу, конечно, моих коллег в аппаратах полпредов за этим следить, и не только официальных лиц, но и представителей НКО, и общественных организаций, в том числе представленных здесь активистов Общероссийского народного фронта", - рассказал Путин на встрече с общественностью Ивановской области.
Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил с 1 сентября 2020 года ввести доплаты для классных руководителей в школах в размере не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета. Как подчеркнул президент, программа федеральной поддержки должна идти с сохранением всех уже действующих программ и выплат.
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Владимир ПутинИвановская областьОбразование - ОбществоОбщество
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