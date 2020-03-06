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Путин назвал Москву крупнейшим и быстроразвивающимся мегаполисом мира
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РИА Новости

Путин назвал Москву крупнейшим и быстроразвивающимся мегаполисом мира

17:35 06.03.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области назвал Москву крупнейшим мегаполисом мира, который развивается очень быстро.
Жители Ивановской области на встрече с президентом заметили, что их молодежь уезжает в Москву в том числе потому, "что там жизнь".
"Иногда лучше такая жизнь, как у вас, чем как в Москве. Там разные тоже есть элементы жизни, надо быть аккуратным, аккуратно относиться. Но Москва, конечно, столица, крупнейший мегаполис мира, и развивается очень быстро, это правда. Нам в этом смысле есть чем гордиться. Она в известном смысле стала покруче многих других европейский столиц", - сказал Путин.
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Владимир ПутинМоскваИвановская областьОбщество
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