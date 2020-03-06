Путин назвал Москву крупнейшим и быстроразвивающимся мегаполисом мира

Жители Ивановской области на встрече с президентом заметили, что их молодежь уезжает в Москву в том числе потому, "что там жизнь".

"Иногда лучше такая жизнь, как у вас, чем как в Москве. Там разные тоже есть элементы жизни, надо быть аккуратным, аккуратно относиться. Но Москва, конечно, столица, крупнейший мегаполис мира, и развивается очень быстро, это правда. Нам в этом смысле есть чем гордиться. Она в известном смысле стала покруче многих других европейский столиц", - сказал Путин.