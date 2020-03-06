В Москве в павильоне "Физика" на ВДНХ откроется музей ЖКХ

В районе Белем Лиссабона (Португалия) в здании старой электростанции "Центротежу" находится Музей электричества города. Здесь с помощью машин и агрегатов разных лет воссоздается подлинная обстановка станции, посетители могут увидеть способы выработки и потребления энергии.
Знакомство с музеем, как правило, начинается с площади, которая еще со времен деятельности электростанции получила название – "Площадь угля". Тонны угля были необходимы для работы котельных. Внутри здания также находится котлоагрегат с четырьмя 30-метровыми котлами, зал воды, весь увитый разноцветными трубами, а также генераторный зал.
В районе Белем Лиссабона (Португалия) в здании старой электростанции "Центротежу" находится Музей электричества города. Здесь с помощью машин и агрегатов разных лет воссоздается подлинная обстановка станции, посетители могут увидеть способы выработки и потребления энергии.
Знакомство с музеем, как правило, начинается с площади, которая еще со времен деятельности электростанции получила название – "Площадь угля". Тонны угля были необходимы для работы котельных. Внутри здания также находится котлоагрегат с четырьмя 30-метровыми котлами, зал воды, весь увитый разноцветными трубами, а также генераторный зал.
Музей канализации Парижа расположен под городом и даже имеет свои улицы, перекрестки, площади, глухие переулки. Среди экспонатов имеются канализационные машины (настоящие или в виде макетов). Разумеется, все помещения оборудованы для туристов – есть подача свежего воздуха, освещение, решетки и пандусы. Кстати, к 1878 году протяженность канализации превышала 600 километров, а сегодня сеть простирается более чем на 2 тысячи километров.
Музей канализации Парижа расположен под городом и даже имеет свои улицы, перекрестки, площади, глухие переулки. Среди экспонатов имеются канализационные машины (настоящие или в виде макетов). Разумеется, все помещения оборудованы для туристов – есть подача свежего воздуха, освещение, решетки и пандусы. Кстати, к 1878 году протяженность канализации превышала 600 километров, а сегодня сеть простирается более чем на 2 тысячи километров.
У пожарной службы Лондона имеется свой собственный музей, который на данный момент функционирует в формате "поп-ап". Он предлагает посетителям ознакомиться с историей пожарной службы. В рамках экспозиции можно увидеть коллекцию предметов, фотографий, документов, а также тематические видеоматериалы. В частности в музее представлены две современные пожарные машины и все оборудование, используемое современными пожарными для того, чтобы сделать Лондон более безопасным городом. Осмотр полной коллекции музея занимает около 30 минут. В музее также проходят лекции, проводятся образовательно-ознакомительные туры, мероприятия.
У пожарной службы Лондона имеется свой собственный музей, который на данный момент функционирует в формате "поп-ап". Он предлагает посетителям ознакомиться с историей пожарной службы. В рамках экспозиции можно увидеть коллекцию предметов, фотографий, документов, а также тематические видеоматериалы. В частности в музее представлены две современные пожарные машины и все оборудование, используемое современными пожарными для того, чтобы сделать Лондон более безопасным городом. Осмотр полной коллекции музея занимает около 30 минут. В музее также проходят лекции, проводятся образовательно-ознакомительные туры, мероприятия.
Токийский исторический музей водопровода позволяет проследить 400-летнюю историю общественного японской столицы, которая на сегодняшний день обслуживает около 13 миллионов человек. Это одна из крупнейших централизованных водопроводных систем в мире: длина ее подземных труб составляет половину длины земного экватора. Музей принадлежит государственному управлению водоснабжения Токио. Он был открыт в 1995 году, реорганизован и обновлен в 2009 году.Среди экспонатов – водоразборные колонки общего пользования разного времени, составные элементы современной водопроводной системы.
Токийский исторический музей водопровода позволяет проследить 400-летнюю историю общественного японской столицы, которая на сегодняшний день обслуживает около 13 миллионов человек. Это одна из крупнейших централизованных водопроводных систем в мире: длина ее подземных труб составляет половину длины земного экватора. Музей принадлежит государственному управлению водоснабжения Токио. Он был открыт в 1995 году, реорганизован и обновлен в 2009 году.Среди экспонатов – водоразборные колонки общего пользования разного времени, составные элементы современной водопроводной системы.
В конце XIX века у Новоспасского моста на берегу Москвы-реки открылась первая канализационная станция Москвы. Станция проработала почти столетие и закрылась в 1980 году. А в 1993 году здесь обосновался Музей воды "Мосводоканала". Главный его "экспонат" – сами здания бывшей станции.
В музее расположена богатая экспозиция об истории развития водопровода и канализации в столице. Примечательно, что здесь помимо документов и других традиционных музейных экспонатов много наглядных интерактивных. Например, двигающаяся модель первого напорного водопровода Москвы – Свибловая башня Кремля (сегодня Водовзводная), в которую вода поднималась из Москвы-реки с помощью механизма, приводимого в движение лошадьми.
В конце XIX века у Новоспасского моста на берегу Москвы-реки открылась первая канализационная станция Москвы. Станция проработала почти столетие и закрылась в 1980 году. А в 1993 году здесь обосновался Музей воды "Мосводоканала". Главный его "экспонат" – сами здания бывшей станции.
В музее расположена богатая экспозиция об истории развития водопровода и канализации в столице. Примечательно, что здесь помимо документов и других традиционных музейных экспонатов много наглядных интерактивных. Например, двигающаяся модель первого напорного водопровода Москвы – Свибловая башня Кремля (сегодня Водовзводная), в которую вода поднималась из Москвы-реки с помощью механизма, приводимого в движение лошадьми.
На улице Пречистенка в Москве находится главное управление МЧС РФ по Москве, одно из зданий которого отдано под столичный музей пожарных.
В музее представлены старинные документы, фотографии, исторические приспособления для тушения пожаров, костюмы пожарных, оборудование, снаряжение и даже пожарные машины. В числе экспонатов, например, имеются ручные насосы и другие приспособления для тушения огня, которыми до XIX века москвичи пользовались самостоятельно.
На улице Пречистенка в Москве находится главное управление МЧС РФ по Москве, одно из зданий которого отдано под столичный музей пожарных.
В музее представлены старинные документы, фотографии, исторические приспособления для тушения пожаров, костюмы пожарных, оборудование, снаряжение и даже пожарные машины. В числе экспонатов, например, имеются ручные насосы и другие приспособления для тушения огня, которыми до XIX века москвичи пользовались самостоятельно.
О развитии еще одной важной отрасли в Москве рассказывает экспозиция музея газового хозяйства города. Газ сегодня обеспечивает работу не только плит в газифицированных квартирах, но и ТЭЦ, которые вырабатывают тепло и электричество.
Музей открылся в 1995 году. Здесь можно увидеть более тысячи экспонатов, которые показывают все этапы истории развития газового хозяйства города.
В музее также собраны исторические приборы, оборудование, горелки, запорные устройства, счетчики и другие интересные экспонаты. Например, подлинные уличные газовые фонари или старинные утюги, работавшие на газе, которые стали использоваться в конце XIX века.
О развитии еще одной важной отрасли в Москве рассказывает экспозиция музея газового хозяйства города. Газ сегодня обеспечивает работу не только плит в газифицированных квартирах, но и ТЭЦ, которые вырабатывают тепло и электричество.
Музей открылся в 1995 году. Здесь можно увидеть более тысячи экспонатов, которые показывают все этапы истории развития газового хозяйства города.
В музее также собраны исторические приборы, оборудование, горелки, запорные устройства, счетчики и другие интересные экспонаты. Например, подлинные уличные газовые фонари или старинные утюги, работавшие на газе, которые стали использоваться в конце XIX века.
В районе Белем Лиссабона (Португалия) в здании старой электростанции "Центротежу" находится Музей электричества города. Здесь с помощью машин и агрегатов разных лет воссоздается подлинная обстановка станции, посетители могут увидеть способы выработки и потребления энергии.
Знакомство с музеем, как правило, начинается с площади, которая еще со времен деятельности электростанции получила название – "Площадь угля". Тонны угля были необходимы для работы котельных. Внутри здания также находится котлоагрегат с четырьмя 30-метровыми котлами, зал воды, весь увитый разноцветными трубами, а также генераторный зал.
Музей канализации Парижа расположен под городом и даже имеет свои улицы, перекрестки, площади, глухие переулки. Среди экспонатов имеются канализационные машины (настоящие или в виде макетов). Разумеется, все помещения оборудованы для туристов – есть подача свежего воздуха, освещение, решетки и пандусы. Кстати, к 1878 году протяженность канализации превышала 600 километров, а сегодня сеть простирается более чем на 2 тысячи километров.
У пожарной службы Лондона имеется свой собственный музей, который на данный момент функционирует в формате "поп-ап". Он предлагает посетителям ознакомиться с историей пожарной службы. В рамках экспозиции можно увидеть коллекцию предметов, фотографий, документов, а также тематические видеоматериалы. В частности в музее представлены две современные пожарные машины и все оборудование, используемое современными пожарными для того, чтобы сделать Лондон более безопасным городом. Осмотр полной коллекции музея занимает около 30 минут. В музее также проходят лекции, проводятся образовательно-ознакомительные туры, мероприятия.
Токийский исторический музей водопровода позволяет проследить 400-летнюю историю общественного японской столицы, которая на сегодняшний день обслуживает около 13 миллионов человек. Это одна из крупнейших централизованных водопроводных систем в мире: длина ее подземных труб составляет половину длины земного экватора. Музей принадлежит государственному управлению водоснабжения Токио. Он был открыт в 1995 году, реорганизован и обновлен в 2009 году.Среди экспонатов – водоразборные колонки общего пользования разного времени, составные элементы современной водопроводной системы.
В конце XIX века у Новоспасского моста на берегу Москвы-реки открылась первая канализационная станция Москвы. Станция проработала почти столетие и закрылась в 1980 году. А в 1993 году здесь обосновался Музей воды "Мосводоканала". Главный его "экспонат" – сами здания бывшей станции.
В музее расположена богатая экспозиция об истории развития водопровода и канализации в столице. Примечательно, что здесь помимо документов и других традиционных музейных экспонатов много наглядных интерактивных. Например, двигающаяся модель первого напорного водопровода Москвы – Свибловая башня Кремля (сегодня Водовзводная), в которую вода поднималась из Москвы-реки с помощью механизма, приводимого в движение лошадьми.
На улице Пречистенка в Москве находится главное управление МЧС РФ по Москве, одно из зданий которого отдано под столичный музей пожарных.
В музее представлены старинные документы, фотографии, исторические приспособления для тушения пожаров, костюмы пожарных, оборудование, снаряжение и даже пожарные машины. В числе экспонатов, например, имеются ручные насосы и другие приспособления для тушения огня, которыми до XIX века москвичи пользовались самостоятельно.
О развитии еще одной важной отрасли в Москве рассказывает экспозиция музея газового хозяйства города. Газ сегодня обеспечивает работу не только плит в газифицированных квартирах, но и ТЭЦ, которые вырабатывают тепло и электричество.
Музей открылся в 1995 году. Здесь можно увидеть более тысячи экспонатов, которые показывают все этапы истории развития газового хозяйства города.
В музее также собраны исторические приборы, оборудование, горелки, запорные устройства, счетчики и другие интересные экспонаты. Например, подлинные уличные газовые фонари или старинные утюги, работавшие на газе, которые стали использоваться в конце XIX века.