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2020-03-06T16:57+0300
https://ria.ru/20200306/1568259138.html
В Москве в павильоне "Физика" на ВДНХ откроется музей ЖКХ
https://cdn24.img.ria.ru/images/155702/30/1557023018_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4183d875cb162f89bbff799b660313e4.jpg
РИА Новости

В Москве в павильоне "Физика" на ВДНХ откроется музей ЖКХ

09:20 06.03.2020 (обновлено: 16:57 06.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВДНХ в Москве
ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства вернут исторический облик павильону "Физика" на территории ВДНХ, где расположится музей ЖКХ, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"В настоящий момент в павильоне №5 "Физика", ранее носившем название "Латвийская ССР", ведутся работы по реставрации и приспособлению его под современное использование. В ходе ремонтно-реставрационных работ павильону вернут исторический архитектурный облик и первоначальное - музейно-выставочное - назначение. В дальнейшем в нем разместится музей ЖКХ", - цитирует пресс-служба заммэра.
Подземный город и трубы в половину экватора: самые зрелищные музеи ЖКХ
CC BY-SA 2.0 / Vitor Oliveira / Museu da Electricidade - Lisboa – Portugal

В районе Белем Лиссабона (Португалия) в здании старой электростанции "Центротежу" находится Музей электричества города. Здесь с помощью машин и агрегатов разных лет воссоздается подлинная обстановка станции, посетители могут увидеть способы выработки и потребления энергии.

Знакомство с музеем, как правило, начинается с площади, которая еще со времен деятельности электростанции получила название – "Площадь угля". Тонны угля были необходимы для работы котельных. Внутри здания также находится котлоагрегат с четырьмя 30-метровыми котлами, зал воды, весь увитый разноцветными трубами, а также генераторный зал.

Музей электричества в Лиссабоне (Португалия)
1 из 7

В районе Белем Лиссабона (Португалия) в здании старой электростанции "Центротежу" находится Музей электричества города. Здесь с помощью машин и агрегатов разных лет воссоздается подлинная обстановка станции, посетители могут увидеть способы выработки и потребления энергии.

Знакомство с музеем, как правило, начинается с площади, которая еще со времен деятельности электростанции получила название – "Площадь угля". Тонны угля были необходимы для работы котельных. Внутри здания также находится котлоагрегат с четырьмя 30-метровыми котлами, зал воды, весь увитый разноцветными трубами, а также генераторный зал.

CC BY-SA 2.0 / Vitor Oliveira / Museu da Electricidade - Lisboa – Portugal
CC BY 2.0 / Scott Dexter / foto

Музей канализации Парижа расположен под городом и даже имеет свои улицы, перекрестки, площади, глухие переулки. Среди экспонатов имеются канализационные машины (настоящие или в виде макетов). Разумеется, все помещения оборудованы для туристов – есть подача свежего воздуха, освещение, решетки и пандусы. Кстати, к 1878 году протяженность канализации превышала 600 километров, а сегодня сеть простирается более чем на 2 тысячи километров.

Музей канализации Парижа (Франция)
2 из 7

Музей канализации Парижа расположен под городом и даже имеет свои улицы, перекрестки, площади, глухие переулки. Среди экспонатов имеются канализационные машины (настоящие или в виде макетов). Разумеется, все помещения оборудованы для туристов – есть подача свежего воздуха, освещение, решетки и пандусы. Кстати, к 1878 году протяженность канализации превышала 600 километров, а сегодня сеть простирается более чем на 2 тысячи километров.

CC BY 2.0 / Scott Dexter / foto
CC BY 2.0 / Matt Brown / London Fire Brigade Museum

У пожарной службы Лондона имеется свой собственный музей, который на данный момент функционирует в формате "поп-ап". Он предлагает посетителям ознакомиться с историей пожарной службы. В рамках экспозиции можно увидеть коллекцию предметов, фотографий, документов, а также тематические видеоматериалы. В частности в музее представлены две современные пожарные машины и все оборудование, используемое современными пожарными для того, чтобы сделать Лондон более безопасным городом. Осмотр полной коллекции музея занимает около 30 минут. В музее также проходят лекции, проводятся образовательно-ознакомительные туры, мероприятия.

Музей пожарной службы Лондона (Великобритания)
3 из 7

У пожарной службы Лондона имеется свой собственный музей, который на данный момент функционирует в формате "поп-ап". Он предлагает посетителям ознакомиться с историей пожарной службы. В рамках экспозиции можно увидеть коллекцию предметов, фотографий, документов, а также тематические видеоматериалы. В частности в музее представлены две современные пожарные машины и все оборудование, используемое современными пожарными для того, чтобы сделать Лондон более безопасным городом. Осмотр полной коллекции музея занимает около 30 минут. В музее также проходят лекции, проводятся образовательно-ознакомительные туры, мероприятия.

CC BY 2.0 / Matt Brown / London Fire Brigade Museum
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Hongo Water Supply Station Park @ Tokyo Waterworks Historical Museum

Токийский исторический музей водопровода позволяет проследить 400-летнюю историю общественного японской столицы, которая на сегодняшний день обслуживает около 13 миллионов человек. Это одна из крупнейших централизованных водопроводных систем в мире: длина ее подземных труб составляет половину длины земного экватора. Музей принадлежит государственному управлению водоснабжения Токио. Он был открыт в 1995 году, реорганизован и обновлен в 2009 году.Среди экспонатов – водоразборные колонки общего пользования разного времени, составные элементы современной водопроводной системы.

Музей водопровода в Токио (Япония)
4 из 7

Токийский исторический музей водопровода позволяет проследить 400-летнюю историю общественного японской столицы, которая на сегодняшний день обслуживает около 13 миллионов человек. Это одна из крупнейших централизованных водопроводных систем в мире: длина ее подземных труб составляет половину длины земного экватора. Музей принадлежит государственному управлению водоснабжения Токио. Он был открыт в 1995 году, реорганизован и обновлен в 2009 году.Среди экспонатов – водоразборные колонки общего пользования разного времени, составные элементы современной водопроводной системы.

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Hongo Water Supply Station Park @ Tokyo Waterworks Historical Museum
© "Мосводоканал"

В конце XIX века у Новоспасского моста на берегу Москвы-реки открылась первая канализационная станция Москвы. Станция проработала почти столетие и закрылась в 1980 году. А в 1993 году здесь обосновался Музей воды "Мосводоканала". Главный его "экспонат" – сами здания бывшей станции.

В музее расположена богатая экспозиция об истории развития водопровода и канализации в столице. Примечательно, что здесь помимо документов и других традиционных музейных экспонатов много наглядных интерактивных. Например, двигающаяся модель первого напорного водопровода Москвы – Свибловая башня Кремля (сегодня Водовзводная), в которую вода поднималась из Москвы-реки с помощью механизма, приводимого в движение лошадьми.

Музей воды Мосводоканала
5 из 7

В конце XIX века у Новоспасского моста на берегу Москвы-реки открылась первая канализационная станция Москвы. Станция проработала почти столетие и закрылась в 1980 году. А в 1993 году здесь обосновался Музей воды "Мосводоканала". Главный его "экспонат" – сами здания бывшей станции.

В музее расположена богатая экспозиция об истории развития водопровода и канализации в столице. Примечательно, что здесь помимо документов и других традиционных музейных экспонатов много наглядных интерактивных. Например, двигающаяся модель первого напорного водопровода Москвы – Свибловая башня Кремля (сегодня Водовзводная), в которую вода поднималась из Москвы-реки с помощью механизма, приводимого в движение лошадьми.

© "Мосводоканал"
© РИА Новости / Мария Перевощикова

На улице Пречистенка в Москве находится главное управление МЧС РФ по Москве, одно из зданий которого отдано под столичный музей пожарных.

В музее представлены старинные документы, фотографии, исторические приспособления для тушения пожаров, костюмы пожарных, оборудование, снаряжение и даже пожарные машины. В числе экспонатов, например, имеются ручные насосы и другие приспособления для тушения огня, которыми до XIX века москвичи пользовались самостоятельно.

Ручной ход пожарных
6 из 7

На улице Пречистенка в Москве находится главное управление МЧС РФ по Москве, одно из зданий которого отдано под столичный музей пожарных.

В музее представлены старинные документы, фотографии, исторические приспособления для тушения пожаров, костюмы пожарных, оборудование, снаряжение и даже пожарные машины. В числе экспонатов, например, имеются ручные насосы и другие приспособления для тушения огня, которыми до XIX века москвичи пользовались самостоятельно.

© РИА Новости / Мария Перевощикова
© Фото : Музей истории газового хозяйства Москвы

О развитии еще одной важной отрасли в Москве рассказывает экспозиция музея газового хозяйства города. Газ сегодня обеспечивает работу не только плит в газифицированных квартирах, но и ТЭЦ, которые вырабатывают тепло и электричество.

Музей открылся в 1995 году. Здесь можно увидеть более тысячи экспонатов, которые показывают все этапы истории развития газового хозяйства города.

В музее также собраны исторические приборы, оборудование, горелки, запорные устройства, счетчики и другие интересные экспонаты. Например, подлинные уличные газовые фонари или старинные утюги, работавшие на газе, которые стали использоваться в конце XIX века.

Газовый утюг
7 из 7

О развитии еще одной важной отрасли в Москве рассказывает экспозиция музея газового хозяйства города. Газ сегодня обеспечивает работу не только плит в газифицированных квартирах, но и ТЭЦ, которые вырабатывают тепло и электричество.

Музей открылся в 1995 году. Здесь можно увидеть более тысячи экспонатов, которые показывают все этапы истории развития газового хозяйства города.

В музее также собраны исторические приборы, оборудование, горелки, запорные устройства, счетчики и другие интересные экспонаты. Например, подлинные уличные газовые фонари или старинные утюги, работавшие на газе, которые стали использоваться в конце XIX века.

© Фото : Музей истории газового хозяйства Москвы
1 из 7

В районе Белем Лиссабона (Португалия) в здании старой электростанции "Центротежу" находится Музей электричества города. Здесь с помощью машин и агрегатов разных лет воссоздается подлинная обстановка станции, посетители могут увидеть способы выработки и потребления энергии.

Знакомство с музеем, как правило, начинается с площади, которая еще со времен деятельности электростанции получила название – "Площадь угля". Тонны угля были необходимы для работы котельных. Внутри здания также находится котлоагрегат с четырьмя 30-метровыми котлами, зал воды, весь увитый разноцветными трубами, а также генераторный зал.

CC BY-SA 2.0 / Vitor Oliveira / Museu da Electricidade - Lisboa – Portugal
2 из 7

Музей канализации Парижа расположен под городом и даже имеет свои улицы, перекрестки, площади, глухие переулки. Среди экспонатов имеются канализационные машины (настоящие или в виде макетов). Разумеется, все помещения оборудованы для туристов – есть подача свежего воздуха, освещение, решетки и пандусы. Кстати, к 1878 году протяженность канализации превышала 600 километров, а сегодня сеть простирается более чем на 2 тысячи километров.

CC BY 2.0 / Scott Dexter / foto
3 из 7

У пожарной службы Лондона имеется свой собственный музей, который на данный момент функционирует в формате "поп-ап". Он предлагает посетителям ознакомиться с историей пожарной службы. В рамках экспозиции можно увидеть коллекцию предметов, фотографий, документов, а также тематические видеоматериалы. В частности в музее представлены две современные пожарные машины и все оборудование, используемое современными пожарными для того, чтобы сделать Лондон более безопасным городом. Осмотр полной коллекции музея занимает около 30 минут. В музее также проходят лекции, проводятся образовательно-ознакомительные туры, мероприятия.

CC BY 2.0 / Matt Brown / London Fire Brigade Museum
4 из 7

Токийский исторический музей водопровода позволяет проследить 400-летнюю историю общественного японской столицы, которая на сегодняшний день обслуживает около 13 миллионов человек. Это одна из крупнейших централизованных водопроводных систем в мире: длина ее подземных труб составляет половину длины земного экватора. Музей принадлежит государственному управлению водоснабжения Токио. Он был открыт в 1995 году, реорганизован и обновлен в 2009 году.Среди экспонатов – водоразборные колонки общего пользования разного времени, составные элементы современной водопроводной системы.

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Hongo Water Supply Station Park @ Tokyo Waterworks Historical Museum
5 из 7

В конце XIX века у Новоспасского моста на берегу Москвы-реки открылась первая канализационная станция Москвы. Станция проработала почти столетие и закрылась в 1980 году. А в 1993 году здесь обосновался Музей воды "Мосводоканала". Главный его "экспонат" – сами здания бывшей станции.

В музее расположена богатая экспозиция об истории развития водопровода и канализации в столице. Примечательно, что здесь помимо документов и других традиционных музейных экспонатов много наглядных интерактивных. Например, двигающаяся модель первого напорного водопровода Москвы – Свибловая башня Кремля (сегодня Водовзводная), в которую вода поднималась из Москвы-реки с помощью механизма, приводимого в движение лошадьми.

© "Мосводоканал"
6 из 7

На улице Пречистенка в Москве находится главное управление МЧС РФ по Москве, одно из зданий которого отдано под столичный музей пожарных.

В музее представлены старинные документы, фотографии, исторические приспособления для тушения пожаров, костюмы пожарных, оборудование, снаряжение и даже пожарные машины. В числе экспонатов, например, имеются ручные насосы и другие приспособления для тушения огня, которыми до XIX века москвичи пользовались самостоятельно.

© РИА Новости / Мария Перевощикова
7 из 7

О развитии еще одной важной отрасли в Москве рассказывает экспозиция музея газового хозяйства города. Газ сегодня обеспечивает работу не только плит в газифицированных квартирах, но и ТЭЦ, которые вырабатывают тепло и электричество.

Музей открылся в 1995 году. Здесь можно увидеть более тысячи экспонатов, которые показывают все этапы истории развития газового хозяйства города.

В музее также собраны исторические приборы, оборудование, горелки, запорные устройства, счетчики и другие интересные экспонаты. Например, подлинные уличные газовые фонари или старинные утюги, работавшие на газе, которые стали использоваться в конце XIX века.

© Фото : Музей истории газового хозяйства Москвы
Отмечается, что здание было построено в начале 1954 года по проекту А. Я. Айварса, В. И. Закиса и К. Я. Плуксне. В 1959 году для увеличения площади к нему был пристроен еще один выставочный зал.
"Павильон является объектом культурного наследия федерального значения. Учитывая особенность здания, в ходе ремонтно-реставрационных работ будут максимально сохранены и восстановлены облик здания и архитектурно-художественное оформление интерьеров 50-х годов", - уточняется в сообщении.
Пресс-служба, цитируя главу комплекса городского хозяйства, отмечает, что последний капитальный ремонт здания проводился в 1973 году. В связи с этим на момент начала производства работ 3-этажное здание площадью более 2000 квадратных метров частично находилось в неудовлетворительном техническом состоянии. Были выявлены трещины в кирпичной кладке, аварийные участки штукатурного слоя. Все инженерные системы требовали замены, требовалась замена и плиты пола выставочных залов.
"На сегодняшний день завершаются работы по воссозданию утраченного фрагмента кессонированного потолка Центрального выставочного зала. Во всех помещениях полностью выполнена реставрация кирпичной кладки. В настоящий момент ведется реставрация, а местами частичное восстановление, гипсового лепного декора интерьера, ведутся работы по раскрытию живописи на фризах карниза Вводного зала", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
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Сообщается, что не обошлось и без открытий: в ходе работ были выявлены фрагменты живописи, скрытые за листами фанеры и слоями краски. В Центральном зале был раскрыт рисунок с изображением колосьев, полевых цветов и лент. Орнаментальная живопись была обнаружена на сводах арочных проходов, здесь изображены звезды, листья дуба и колосья. В настоящий момент ведется реставрация и восстановление выявленных росписей.
"В центральном объеме Вводного зала сохранился кессонированный потолок с 45 люстрами. На данный момент завершается их реставрация, после чего люстры будут возвращены на прежнее место. На основании архивных данных, а также по фотоматериалам будут воссозданы все утраченные осветительные приборы павильона, располагавшиеся в выставочных залах. Воссоздадут и покрытие полов метлахской плиткой на основании авторских чертежей и по выявленным фрагментам в процессе проведения научно-исследовательских работ", - дополняется в сообщении.
Также отмечается, что ведется реставрация декоративных элементов фасадов здания и работа по воссозданию всех утраченных металлических деталей. Герб, сакты, картуш и декоративный желоб займут свое законное место на фасадах павильона. Кроме того, в здании заменят и установят современные системы водо- и электроснабжения, отопления и канализации, вентиляции и кондиционирования, а также пожарной охранной сигнализации.
"После завершения работ москвичи и гости столицы смогут увидеть павильон в том виде, в котором его задумали авторы в 1954 году. Ремонтно-реставрационные работы по павильону планируется завершить в текущем году", - цитируют в пресс-службе заммэра.
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Утекающие деньги: как перестать переплачивать за водуОплата водоснабжения – одна из существенных статей расходов в счетах за коммунальные услуги. Но если установить счетчики и взять на вооружение ряд хитростей, то можно существенно сэкономить. Сайт "РИА Недвижимость" выяснил у экспертов самые действенные лайфхаки для бережного отношения к ценному ресурсу.
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