В Москве в павильоне "Физика" на ВДНХ откроется музей ЖКХ

В районе Белем Лиссабона (Португалия) в здании старой электростанции "Центротежу" находится Музей электричества города. Здесь с помощью машин и агрегатов разных лет воссоздается подлинная обстановка станции, посетители могут увидеть способы выработки и потребления энергии.

Знакомство с музеем, как правило, начинается с площади, которая еще со времен деятельности электростанции получила название – "Площадь угля". Тонны угля были необходимы для работы котельных. Внутри здания также находится котлоагрегат с четырьмя 30-метровыми котлами, зал воды, весь увитый разноцветными трубами, а также генераторный зал.