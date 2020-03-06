Путин призвал создать программу поддержки для многодетных семей

"Регионы многодетным семьям должны делать для них исключения с точки зрения дополнительного льготирования таких фундаментальных вопросов, как разводка к домам потребителей. Да, граждане должны чуть-чуть доплачивать, но для многодетных семей могли бы и поддержать их. Могли бы подумать о них и сделать для них отдельную программу", - сказал Путин на встрече с представительницами общественности, отвечая на вопрос о возможности расширить использование средств материнского капитала в том числе и на решение вопросов прокладки коммуникаций при строительстве дома.