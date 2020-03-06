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Путин призвал создать программу поддержки для многодетных семей
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РИА Новости

Путин призвал создать программу поддержки для многодетных семей

16:48 06.03.2020 (обновлено: 17:09 06.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Для многодетных семей стоит сделать отдельную программу поддержки в вопросах, касающихся подведения коммуникаций к домам потребителей, заявил президент России Владимир Путин.
"Регионы многодетным семьям должны делать для них исключения с точки зрения дополнительного льготирования таких фундаментальных вопросов, как разводка к домам потребителей. Да, граждане должны чуть-чуть доплачивать, но для многодетных семей могли бы и поддержать их. Могли бы подумать о них и сделать для них отдельную программу", - сказал Путин на встрече с представительницами общественности, отвечая на вопрос о возможности расширить использование средств материнского капитала в том числе и на решение вопросов прокладки коммуникаций при строительстве дома.
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