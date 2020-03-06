Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-06T17:36+0300
https://ria.ru/20200306/1568257877.html
В Мультимедиа Арт музее открылась "Фотобиеннале-2020"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568259576_0:316:3080:2048_1036x0_80_0_0_a9bcd773c3784d6a66fb6df259e7c480.jpg
РИА Новости

В Мультимедиа Арт музее открылась "Фотобиеннале-2020"

17:36 06.03.2020
147
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетительница на гала-открытии "Фотобиеннале-2020" в МАММ
Посетительница на гала-открытии Фотобиеннале-2020 в МАММ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В МАММ на "Фотобиеннале-2020" представили 10 новых проектов, объединенных темой “Бег времени”. Они показывают, как менялись тематика и эстетика российской фотографии с 1930-х годов до наших дней.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетители на гала-открытии "Фотобиеннале-2020" в МАММ
Посетители на гала-открытии Фотобиеннале-2020 в МАММ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Посетители на гала-открытии "Фотобиеннале-2020" в МАММ
Начать осмотр можно с ретроспективы Эммануила Евзерихина (до 4 апреля), официального “кремлевского фотографа” эпохи социалистического реализма 1930-1950-х годов, делавшего портретные снимки представителей советской и партийной элиты. В годы Великой Отечественной войны он работал репортером на фронте. В 90-х о нем забыли, но в начале нулевых наследие классика советской фотографии “открыли” заново.
Яркий контраст с монументальными кадрами Евзерихина составляют работы Александра Слюсарева и Юрия Рыбчинского — мастеров русского андеграунда, чья юность прошла в эпоху "хрущевской оттепели".
Слюсарев воспевает индивидуальное вопреки коллективному, стремится увидеть в человеке прежде всего личность, а потом уже советского гражданина. Одна из самых узнаваемых метафор в его творчестве — окна, как символическая попытка вырваться из отгороженного от мира железным занавесом Советского Союза.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетители на гала-открытии "Фотобиеннале-2020" в МАММ
Посетители на гала-открытии Фотобиеннале-2020 в МАММ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Посетители на гала-открытии "Фотобиеннале-2020" в МАММ
Фотограф-самоучка Рыбчинский, геолог по образованию, пришел в журналистику в начале 1960-х. Сначала был литературным корреспондентом, потом переквалифицировался в фоторепортеры. На выставке в МАММ более половины его работ выставляются впервые.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетительница на гала-открытии "Фотобиеннале-2020" в МАММ
Посетительница на гала-открытии Фотобиеннале-2020 в МАММ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Посетительница на гала-открытии "Фотобиеннале-2020" в МАММ
На кадрах Игоря Мухина, работы которого есть в коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке, — беспечные влюбленные и колоритная молодежь 90-х, “эпохи перемен”. Очарование юности, только уже в наше время, интересно и современному фотографу и актеру Владимиру Мишукову в его проекте “Неоновые мечты”.
На выставке Андрея Гордасевича "Застывшая форма" собраны снимки экспонатов зоологического музея: морские звезды, насекомые, вылупляющийся из яйца крокодил. На его фотографиях природа становится предметом вдумчивого, медитативного созерцания.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетительница на гала-открытии "Фотобиеннале-2020" в МАММ
Посетительница на гала-открытии Фотобиеннале-2020 в МАММ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Посетительница на гала-открытии "Фотобиеннале-2020" в МАММ
Кроме этого, в Мультимедиа Арт музее проходят четыре выставки, организованные совместно со Школой Родченко: экспозиция Антона Андриенко "Паттерн", видеопроекты Ульяны Подкопытовой и Екатерины Карасевой, а также групповая выставка "Легко ли быть молодым?"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетители на гала-открытии "Фотобиеннале-2020" в МАММ
Посетители на гала-открытии Фотобиеннале-2020 в МАММ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Посетители на гала-открытии "Фотобиеннале-2020" в МАММ
В целом в программе "Фотобиеннале-2020" запланировано более 40 экспозиций. Выставки российских и зарубежных фотографов и видеохудожников будут сменять друг друга в Москве до конца лета. Помимо МАММ, они займут другие площадки, в том числе "Новый манеж", где в начале апреля откроется мультимедийная инсталляция "Великая победа".
Сергей Сапожников. Без названия. 2018. Цифровая цветная печать
28 января, 10:36Культура
В Новой Третьяковке открылась выставка фотографий Сергея Сапожникова
100000
КультураНовости культурыВыставкиАлександр РодченкоФотобиенналеМультимедиа Арт музейМоскваФотография
Рекомендуем
Певец Филипп Киркоров на концерте Песня года — 2019
"Вы узнаете много нового обо мне": Киркоров представил альбом "Романы"
Банкноты номиналом 2000 рублей
Эксперты рассказали, кто больше всех инвестирует в финансовые активы
Актеры Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс в фильме Назад в будущее
Актеры из фильма "Назад в будущее" встретились на турнире по покеру
Российские рубли
В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла
Олег Тиньков
Олег Тиньков признался, что у него острая форма лейкемии
Логотип радиостанции Эхо Москвы
Российское авторское общество подало иск к "Эху Москвы"
Специалисты по приему и обработке экстренных вызовов по единому номеру 112 в колл-центре ГКУ Система 112 в Москве
Первая линия: как женщины спасают людей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин назвал Москву крупнейшим и быстроразвивающимся мегаполисом мира
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео обвинил Китай в изначальном сокрытии информации по коронавирусу
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети*
Предполагаемые останки Левченко будут идентифицировать в Рязани
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде ждут делегацию из Франции, несмотря на коронавирус
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400
Актер Михаил Ефремов
Жена Михаила Ефремова прокомментировала инцидент с актером в Пулково
Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса
Мишустин пообещал россиянке, что расскажет министрам про ее бизнес
Автомобиль сотрудников украинской полиции
В Одессе священник "новой церкви" подрался с прихожанами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
22:28Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до девяти
22:27СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
22:24В подмосковных Химках обрушилась кровля загоревшейся спортшколы
Лента новостейМолния