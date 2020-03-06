В Мультимедиа Арт музее открылась "Фотобиеннале-2020"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В МАММ на "Фотобиеннале-2020" представили 10 новых проектов, объединенных темой “Бег времени”. Они показывают, как менялись тематика и эстетика российской фотографии с 1930-х годов до наших дней.

Начать осмотр можно с ретроспективы Эммануила Евзерихина (до 4 апреля), официального “кремлевского фотографа” эпохи социалистического реализма 1930-1950-х годов, делавшего портретные снимки представителей советской и партийной элиты. В годы Великой Отечественной войны он работал репортером на фронте. В 90-х о нем забыли, но в начале нулевых наследие классика советской фотографии “открыли” заново.

Яркий контраст с монументальными кадрами Евзерихина составляют работы Александра Слюсарева и Юрия Рыбчинского — мастеров русского андеграунда, чья юность прошла в эпоху "хрущевской оттепели".

Слюсарев воспевает индивидуальное вопреки коллективному, стремится увидеть в человеке прежде всего личность, а потом уже советского гражданина. Одна из самых узнаваемых метафор в его творчестве — окна, как символическая попытка вырваться из отгороженного от мира железным занавесом Советского Союза.

Фотограф-самоучка Рыбчинский, геолог по образованию, пришел в журналистику в начале 1960-х. Сначала был литературным корреспондентом, потом переквалифицировался в фоторепортеры. На выставке в МАММ более половины его работ выставляются впервые.

На кадрах Игоря Мухина, работы которого есть в коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке, — беспечные влюбленные и колоритная молодежь 90-х, “эпохи перемен”. Очарование юности, только уже в наше время, интересно и современному фотографу и актеру Владимиру Мишукову в его проекте “Неоновые мечты”.

На выставке Андрея Гордасевича "Застывшая форма" собраны снимки экспонатов зоологического музея: морские звезды, насекомые, вылупляющийся из яйца крокодил. На его фотографиях природа становится предметом вдумчивого, медитативного созерцания.

Кроме этого, в Мультимедиа Арт музее проходят четыре выставки, организованные совместно со Школой Родченко: экспозиция Антона Андриенко "Паттерн", видеопроекты Ульяны Подкопытовой и Екатерины Карасевой, а также групповая выставка "Легко ли быть молодым?"