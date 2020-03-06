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Полуфинал конкурса "Учитель будущего" в УрФО стартовал в Екатеринбурге
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РИА Новости

Полуфинал конкурса "Учитель будущего" в УрФО стартовал в Екатеринбурге

16:43 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЕкатеринбург
Екатеринбург
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Четвертый полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" собрал в пятницу в Уральском государственном педагогическом университете 51 команду педагогов из шести регионов Урала, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"
В течение трех дней в Екатеринбурге будут соревноваться 22 команды от Свердловской области, 12 команд от Югры, 9 команд от Челябинской области, 4 команды от ЯНАО, 3 команды от Тюменской области, одна команда от Курганской области. Также в конкурсе принимают участие две студенческие команды УрГПУ.
Как отметил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков, всего от УрФО на конкурс поступило почти 2500 заявок от учителей школ. Лидером по числу регистраций стала Свердловская область – 960 участников.
Конкурсные испытания пройдут в формате "педагогического триатлона", включающего в себя ряд блоков. Это педагогические дебаты, в ходе которых команды обозначат свою позицию по ряду вопросов образования, методический конструктор, на котором командам необходимо разработать технологию межпредметного профиля для решения определенной задачи образовательного процесса, а также кейс-игра (разбор кейсов с проблемными ситуациями).
Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" запущен в ноябре 2019 года при поддержке министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.
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По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления "Сенеж" – образовательного центра АНО "Россия – страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.
Профессиональный конкурс "Учитель будущего" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
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