Полуфинал конкурса "Учитель будущего" в УрФО стартовал в Екатеринбурге

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Четвертый полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" собрал в пятницу в Уральском государственном педагогическом университете 51 команду педагогов из шести регионов Урала, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"

Как отметил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков, всего от УрФО на конкурс поступило почти 2500 заявок от учителей школ. Лидером по числу регистраций стала Свердловская область – 960 участников.

Конкурсные испытания пройдут в формате "педагогического триатлона", включающего в себя ряд блоков. Это педагогические дебаты, в ходе которых команды обозначат свою позицию по ряду вопросов образования, методический конструктор, на котором командам необходимо разработать технологию межпредметного профиля для решения определенной задачи образовательного процесса, а также кейс-игра (разбор кейсов с проблемными ситуациями).

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" запущен в ноябре 2019 года при поддержке министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления "Сенеж" – образовательного центра АНО "Россия – страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.