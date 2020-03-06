Полуфиналы "Мастеров гостеприимства" стартовали в Самаре и Пятигорске

В полуфинале в Самаре участвуют 99 конкурсантов из 19 регионов России, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представивших проекты, связанные с индустрией туризма. В Пятигорске собрались 103 полуфиналиста из 18 регионов. В течение двух дней конкурсанты будут выполнять индивидуальные и групповые аналитические задания, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. Участникам конкурса предстоит пройти комплексную оценку деловых и личностных качеств.