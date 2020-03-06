Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T16:35+0300
https://ria.ru/20200306/1568256932.html
Полуфиналы "Мастеров гостеприимства" стартовали в Самаре и Пятигорске
https://cdn23.img.ria.ru/images/149626/81/1496268125_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a4587685d51a96d788718c767981f3e3.jpg
РИА Новости

Полуфиналы "Мастеров гостеприимства" стартовали в Самаре и Пятигорске

16:35 06.03.2020
83
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВид на город Пятигорск со склона горы "Машук"
Вид на город Пятигорск со склона горы Машук
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Региональные полуфиналы конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" - стартовали в пятницу в Самаре и Пятигорске, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
В полуфинале в Самаре участвуют 99 конкурсантов из 19 регионов России, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представивших проекты, связанные с индустрией туризма. В Пятигорске собрались 103 полуфиналиста из 18 регионов. В течение двух дней конкурсанты будут выполнять индивидуальные и групповые аналитические задания, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. Участникам конкурса предстоит пройти комплексную оценку деловых и личностных качеств.
По данным руководителя направления по работе с партнерами АНО "РСВ" Антона Серикова, на первом месте по числу участников полуфинала в Самаре находится принимающий регион – Самарская область, которую представляют 24 конкурсанта. В тройку лидеров также вошли Татарстан и Нижегородская область, из которых в полуфинале участвуют по 14 человек.
Как сообщил на открытии состязаний в Приволжье президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, наставник конкурса Грант Бабасян, среди участников полуфинала - организаторы спортивных и туристических фестивалей, экскурсоводы, директора музеев. "При этом заявлены проекты в разных сферах: IT, этнопутешествиях, транспортной логистике. Есть и инклюзивный экскурсионный маршрут для слабослышащих. - Этот полуфинал совпал с наступающим 8 марта и так получилось, что стал самым "женским": 70% участников – девушки. Троим самым молодым участникам по 19 лет, а самой опытной полуфиналистке Надежде Баулиной из Пензы – 66 лет", - привели в пресс-службе его слова.
Тульский кремль
27 января, 17:24
Полуфиналы конкурса "Мастера гостеприимства" пройдут в городах России
В Пятигорске самую многочисленную команду также выставил принимающий регион - Ставропольский край. "Для нас очень важно, что такой конкурс проходит именно на Ставрополье, и от нашего края в нём участвует сразу 41 человек. Сегодня индустрия курортов и туризма – одно из самых перспективных направлений развития нашего региона, который с каждым годом принимает всё больше гостей. И я уверен, что конкурс "Мастера гостеприимства" поможет нашим специалистам обменяться опытом и наладить связи с коллегами из других регионов. А лучшие проекты будут реализованы в крае", – приводится в сообщении комментарий губернатора края Владимира Владимирова.
Как отметил Антон Сериков, всего на конкурс "Мастера гостеприимства" поступило 20935 заявок, в проекте принимают участие представители всех 85 регионов России.
По результатам полуфиналов будут определены лучшие конкурсанты, которые примут участие в финале проекта. До конца марта очные испытания полуфиналистов также пройдут в Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. Финал конкурса состоится в апреле в рамках форума "Россия – страна возможностей". Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов госвласти, 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления "Сколково". При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы власти, ведущие компании и организации.
Архивное фото
27 февраля, 11:31
Названы победители чемпионата Worldskills Russia в газовой сфере
Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
000000
Обсудить 0
ТуризмОбразование - Общество
Рекомендуем
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Сделка по покупке ГЭХом "РЭП Холдинга" обошлась в 53 млрд рублей
Экономический анализ
Чистая прибыль ОГК-2 за 2019 год по МСФО выросла в 1,4 раза
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
"Победа" ввела услугу возврата билета из-за коронавируса
Листы с денежными купюрами
"Русгидро" в 2020 году ожидает капзатраты на уровне 110 млрд рублей
Воздушное судно авиакомпании Аврора DHC-8-200
"Аврора" с 7 марта отменит рейсы с Сахалина на Хоккайдо
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Ростовская область и Азербайджан подписали ряд партнерских соглашений
Певец Филипп Киркоров на концерте Песня года — 2019
"Вы узнаете много нового обо мне": Киркоров представил альбом "Романы"
Самолет Embraer-170 авиакомпании S7
S7 разрешила возвращать билеты с удержанием только сервисного сбора
Полицейские на месте взрыва у посольства США в Тунисе
Теракт у посольства США в Тунисе совершили два смертника
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
Си Цзиньпин: иностранных студентов в Китае защищают от COVID-19
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Сербская армия готова закрыть границу для мигрантов
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
В Москве три автомобиля столкнулись в тоннеле на Садовом кольце
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400
Работы МЧС ЛНР по разминированию местности
Саперы ЛНР разминировали семь километров железнодорожного полотна
Стенд компании Роснефть
"Роснефть" и Корпорация МСП будут сотрудничать в развитии МСП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
22:28Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до девяти
22:27СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
22:24В подмосковных Химках обрушилась кровля загоревшейся спортшколы
22:19Эрдоган посетит Брюссель на фоне миграционного кризиса
22:10В двух департаментах Франции закрыли ясли и лицеи
Лента новостейМолния