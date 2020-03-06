Полуфиналы "Мастеров гостеприимства" стартовали в Самаре и Пятигорске

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Региональные полуфиналы конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" - стартовали в пятницу в Самаре и Пятигорске, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
В полуфинале в Самаре участвуют 99 конкурсантов из 19 регионов России, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представивших проекты, связанные с индустрией туризма. В Пятигорске собрались 103 полуфиналиста из 18 регионов. В течение двух дней конкурсанты будут выполнять индивидуальные и групповые аналитические задания, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. Участникам конкурса предстоит пройти комплексную оценку деловых и личностных качеств.
По данным руководителя направления по работе с партнерами АНО "РСВ" Антона Серикова, на первом месте по числу участников полуфинала в Самаре находится принимающий регион – Самарская область, которую представляют 24 конкурсанта. В тройку лидеров также вошли Татарстан и Нижегородская область, из которых в полуфинале участвуют по 14 человек.
Как сообщил на открытии состязаний в Приволжье президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, наставник конкурса Грант Бабасян, среди участников полуфинала - организаторы спортивных и туристических фестивалей, экскурсоводы, директора музеев. "При этом заявлены проекты в разных сферах: IT, этнопутешествиях, транспортной логистике. Есть и инклюзивный экскурсионный маршрут для слабослышащих. - Этот полуфинал совпал с наступающим 8 марта и так получилось, что стал самым "женским": 70% участников – девушки. Троим самым молодым участникам по 19 лет, а самой опытной полуфиналистке Надежде Баулиной из Пензы – 66 лет", - привели в пресс-службе его слова.
В Пятигорске самую многочисленную команду также выставил принимающий регион - Ставропольский край. "Для нас очень важно, что такой конкурс проходит именно на Ставрополье, и от нашего края в нём участвует сразу 41 человек. Сегодня индустрия курортов и туризма – одно из самых перспективных направлений развития нашего региона, который с каждым годом принимает всё больше гостей. И я уверен, что конкурс "Мастера гостеприимства" поможет нашим специалистам обменяться опытом и наладить связи с коллегами из других регионов. А лучшие проекты будут реализованы в крае", – приводится в сообщении комментарий губернатора края Владимира Владимирова.
Как отметил Антон Сериков, всего на конкурс "Мастера гостеприимства" поступило 20935 заявок, в проекте принимают участие представители всех 85 регионов России.
По результатам полуфиналов будут определены лучшие конкурсанты, которые примут участие в финале проекта. До конца марта очные испытания полуфиналистов также пройдут в Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. Финал конкурса состоится в апреле в рамках форума "Россия – страна возможностей". Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов госвласти, 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления "Сколково". При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы власти, ведущие компании и организации.
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Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".