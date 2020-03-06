Эрдоган надеется на перемирие в Ливии по идлибскому сценарию

АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Турция рассчитывает на соглашение о перемирии в Ливии, аналогичное договоренности с РФ по сирийскому Идлибу, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
"Надеемся, что ситуация в Ливии найдет свое разрешение, и будет принято решение, аналогичное тому, что мы приняли в Москве по сирийскому Идлибу", - заявил Эрдоган турецким журналистам в самолете после визита в Москву. Его цитирует агентство Anadolu.
Он выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин "предпримет позитивные шаги" в этом отношении.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.