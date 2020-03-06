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Путин отметил важность поддержки семей с детьми
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РИА Новости

Путин отметил важность поддержки семей с детьми

16:18 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Государство старается по максимуму поддержать семьи с детьми, материнство и детство, постоянно ищет для этого возможности, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы со своей стороны, я имею в виду государство, стараемся по максимуму, имея в виду все известные так называемые бюджетные ограничения, но тем не менее, постоянно ищем возможность поддержать семьи с детьми, материнство, детство. Знаете о большой программе перинатальных центров, которые у нас сейчас по всей стране построены практически, знаете о тех последних предложениях, которые мы вместе еще с правительством прежнего состава вырабатывали по направлению поддержки семьи. Семей с детьми, прежде всего", - сказал Путин на встрече с представительницами общественности Ивановской области.
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