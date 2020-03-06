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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T16:15+0300
https://ria.ru/20200306/1568254559.html
Эрдоган считает возможной долгосрочную стабилизацию ситуации в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241218_0:48:3117:1801_1036x0_80_0_0_9313f4d2600eb7dacffa41cd1a175c9a.jpg
РИА Новости

Эрдоган считает возможной долгосрочную стабилизацию ситуации в Идлибе

16:00 06.03.2020 (обновлено: 16:15 06.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Долгосрочная стабилизация в сирийском Идлибе возможна, если РФ и Турция будут соблюдать условия достигнутого в Москве соглашения, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Вчера, 08:41Сказано в эфире
"Очень сложно". Военный эксперт о ситуации в ИдлибеПрезиденты России и Турции договорились о прекращении огня в Сирии. Проблемы еще остаются, но принято важное решение, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.
"В случае, если стороны соглашения о перемирии в Идлибе (Турция и Россия) будут неукоснительно соблюдать условия договоренностей, то можно будет заявлять о долгосрочной стабилизации ситуации", - заявил Эрдоган турецким журналистам в самолете после визита в Москву. Его цитирует агентство Anadolu.
По его словам, Турции в Идлибе противостояла не Москва, а Дамаск, при этом Анкара готова в любой момент пресечь попытки нарушить режим прекращения огня и будет сохранять бдительность. Турция нацелена на выполнение всех пунктов резолюции 2254 Совбеза ООН, предполагающей политическое урегулирование и прекращение противостояния в Сирии, добавил турецкий лидер.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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