Эрдоган считает возможной долгосрочную стабилизацию ситуации в Идлибе

В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.