Эрдоган считает возможной долгосрочную стабилизацию ситуации в Идлибе

АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Долгосрочная стабилизация в сирийском Идлибе возможна, если РФ и Турция будут соблюдать условия достигнутого в Москве соглашения, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
"В случае, если стороны соглашения о перемирии в Идлибе (Турция и Россия) будут неукоснительно соблюдать условия договоренностей, то можно будет заявлять о долгосрочной стабилизации ситуации", - заявил Эрдоган турецким журналистам в самолете после визита в Москву. Его цитирует агентство Anadolu.
По его словам, Турции в Идлибе противостояла не Москва, а Дамаск, при этом Анкара готова в любой момент пресечь попытки нарушить режим прекращения огня и будет сохранять бдительность. Турция нацелена на выполнение всех пунктов резолюции 2254 Совбеза ООН, предполагающей политическое урегулирование и прекращение противостояния в Сирии, добавил турецкий лидер.