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2020-03-06T15:59+0300
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В ФАДН оценили позицию Путина по поправкам к Конституции
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РИА Новости

В ФАДН оценили позицию Путина по поправкам к Конституции

15:59 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Обновленная Конституция РФ станет серьезной поддержкой для многонационального и многоконфессионального российского общества в противостоянии внешним усилиям разделить его, заявил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
Президент России Владимир Путин вечером в четверг на встрече с лидерами думских фракций подчеркнул важность того, чтобы обновленная Конституция РФ объединяла людей вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания.
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"Мне, как человеку, объединяющему работу по поддержанию в России комфортной межнациональной среды, важно знать, что президент поддерживает внесение в основной документ нашей страны давно обсуждаемых экспертами принципов", - процитировал РИА Новости слова Баринова представитель ФАДН.
"Это, безусловно, показатель того, что лидер придает большое значение положению дел в нашей сложной сфере, и серьезная поддержка для многонационального и многоконфессионального общества, которое противостоит внешним усилиям разделить его по признаку нации или веры", - отметил глава агентства.
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Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Игорь БариновКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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