В ФАДН оценили позицию Путина по поправкам к Конституции

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Обновленная Игорь Баринов. Обновленная Конституция РФ станет серьезной поддержкой для многонационального и многоконфессионального российского общества в противостоянии внешним усилиям разделить его, заявил глава Федерального агентства по делам национальностей ( ФАДН

Президент России Владимир Путин вечером в четверг на встрече с лидерами думских фракций подчеркнул важность того, чтобы обновленная Конституция РФ объединяла людей вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания.

"Мне, как человеку, объединяющему работу по поддержанию в России комфортной межнациональной среды, важно знать, что президент поддерживает внесение в основной документ нашей страны давно обсуждаемых экспертами принципов", - процитировал РИА Новости слова Баринова представитель ФАДН.

"Это, безусловно, показатель того, что лидер придает большое значение положению дел в нашей сложной сфере, и серьезная поддержка для многонационального и многоконфессионального общества, которое противостоит внешним усилиям разделить его по признаку нации или веры", - отметил глава агентства.

Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.