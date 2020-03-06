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В школах Подмосковья усилили меры профилактики вирусных заболеваний
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РИА Новости

В школах Подмосковья усилили меры профилактики вирусных заболеваний

15:57 06.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Медсестра в прививочном кабинете
 Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Меры профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций усилили в образовательных учреждениях Московской области, каждое утро детям измеряют температуру, сообщили на сайте регионального правительства.
"В школах и детских садах Московской области усилили меры профилактики вирусных заболеваний. Детям с утра измеряют температуру. Если у школьника она повышена, или есть признаки недомогания, его отправляют домой в сопровождении родителей", - говорится в сообщении.
Другая мера против роста заболеваемости – обеспечение "кабинетного" режима обучения, когда за одним классом закреплен определенный кабинет, рассказали в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что медицинские организации обеспечены необходимым количеством противовирусных препаратов, средствами индивидуальной защиты и материалами для отбора проб и проведения лабораторных исследований.
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
28 февраля, 16:11
Московским школам предписали регулярно измерять температуру учащихся
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Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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