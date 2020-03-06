Правозащитники сообщили о новом смертном приговоре в Белоруссии

МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Суд в Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни жителя Слуцкого района за убийство двух пенсионеров и покушение на жизнь третьего, сообщается в пятницу на сайте не зарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна".

"В пятницу, 6 марта, Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры "слуцкой банде". Трех жителей Слуцкого района обвинили в убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины… Все фигуранты дела были приговорены к большим срокам заключения, а также (один из них был приговорен – ред.) смертной казни", - говорятся в сообщении.

По данным правозащитников, к исключительной мере наказания - расстрелу - приговорен 29-летний Виктор Скрундик, которому было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса республики. Еще два мужчины 25 и 33 лет приговорены к 22 и 18 годам колонии усиленного режима соответственно.

Преступления были совершены в январе 2019 года в Минской области и были раскрыли после того, как на 84-летнюю жительницу Копыльского района было совершено разбойное нападение, а соседи вызвали милицию. Фигурантам дела было предъявлено обвинение в убийствах, совершенных с особой жестокостью, разбойных нападениях, поджогах домов с целью скрыть следы преступлений, кражах.

Это второй смертный приговор в Белоруссии в 2020 году. В январе суд приговорил к расстрелу двух братьев, которых обвиняли в убийстве учительницы.