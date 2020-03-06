Сделка по покупке ГЭХом "РЭП Холдинга" обошлась в 53 млрд рублей

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Стоимость сделки по покупке "Газпром энергохолдингом" (ГЭХ) "РЭП Холдинга" составила 53 миллиарда рублей, из них 10 миллиардов деньгами, остальное - переуступка обязательств, сообщил заместитель начальника отдела "Газпрома" Роман Литвинов в ходе телефонной конференции "Мосэнерго" с аналитиками и инвесторами.
В декабре прошлого года структура Газпромбанка завершила продажу "РЭП Холдинга", актив перешел "Газпром энергохолдингу" (ГЭХ). Сделки были осуществлены с участием "ГПБ Развитие активов", входящего в Газпромбанк, и "ГЭХ Индустриальные активы", выступившего покупателем АО "РЭП Холдинг", а также ОГК-2 и "Мосэнерго", предоставивших финансирование в целях реструктуризации долговой нагрузки "РЭП Холдинга". "ГЭХ Индустриальные активы" создана для консолидации активов в сфере энергетического машиностроения и производства электротехнического оборудования.
"Суммарно стоимость сделки составила порядка 53 миллиардов, из них 10 миллиардов - деньгами, и все остальное - это, по сути, переуступка обязательств по кредитам компании перед Газпромбанком", - сказал Литвинов.
По его словам, цель приобретения "РЭП Холдинга", который в настоящее время занимается поставкой газоперекачивающих агрегатов для производственных объектов "Газпрома", - в частности, возможность производства на мощностях "РЭП Холдинга" газовых турбин большой мощности. "У компании есть большой опыт в отношении локализации оборудования, мы считаем, что эти наработки можно активно использовать, в том числе, для "Газпром энергохолдинга" как эксплуатанта турбин большой мощности", - пояснил он.
Литвинов также заверил, что работа "РЭП Холдинга" станет эффективнее. "Начиная со следующего года произойдет серьезный рост по загрузке мощностей завода, связанный с поставкой газоперекачивающих агрегатов для "Газпрома", вызвано это реализацией больших проектов "Газпрома", - добавил он.
"РЭП Холдинг" - разработчик, производитель и поставщик энергетического оборудования нового поколения, в том числе индустриальных газовых турбин мощностью от 16 до 32 МВт, паровых турбин, центробежных и осевых компрессоров, газоперекачивающих агрегатов, электротехники. Осуществляет конструкторские разработки, изготовление и комплексные поставки энергетического и электротехнического оборудования для нефтегазовой, металлургической и химической промышленности, энергетики и электросетевого комплекса.