Сделка по покупке ГЭХом "РЭП Холдинга" обошлась в 53 млрд рублей

"Суммарно стоимость сделки составила порядка 53 миллиардов, из них 10 миллиардов - деньгами, и все остальное - это, по сути, переуступка обязательств по кредитам компании перед Газпромбанком", - сказал Литвинов.

Литвинов также заверил, что работа "РЭП Холдинга" станет эффективнее. "Начиная со следующего года произойдет серьезный рост по загрузке мощностей завода, связанный с поставкой газоперекачивающих агрегатов для "Газпрома", вызвано это реализацией больших проектов "Газпрома", - добавил он.

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"РЭП Холдинг" - разработчик, производитель и поставщик энергетического оборудования нового поколения, в том числе индустриальных газовых турбин мощностью от 16 до 32 МВт, паровых турбин, центробежных и осевых компрессоров, газоперекачивающих агрегатов, электротехники. Осуществляет конструкторские разработки, изготовление и комплексные поставки энергетического и электротехнического оборудования для нефтегазовой, металлургической и химической промышленности, энергетики и электросетевого комплекса.