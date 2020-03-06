В Бельгии число заразившихся коронавирусом возросло до 109 человек

БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за сутки увеличилось до 109 человек, сообщило в пятницу информагентство Belga со ссылкой на бельгийский минздрав.
Ранее сообщалось о 50 заразившихся.
"Общее число заболевших на сегодня составляет 109 человек", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за четверг были зафиксированы порядка 60 новых случаев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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