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В Бельгии число заразившихся коронавирусом возросло до 109 человек
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РИА Новости

В Бельгии число заразившихся коронавирусом возросло до 109 человек

14:18 06.03.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за сутки увеличилось до 109 человек, сообщило в пятницу информагентство Belga со ссылкой на бельгийский минздрав.
Ранее сообщалось о 50 заразившихся.
"Общее число заболевших на сегодня составляет 109 человек", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за четверг были зафиксированы порядка 60 новых случаев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыХубэйЗдоровье - ОбществоВОЗКитайУханьВ мире
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