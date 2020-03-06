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В Ярославле избили отца школьницы, вступившегося за нее в драке
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РИА Новости

В Ярославле избили отца школьницы, вступившегося за нее в драке

13:52 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин выясняет обстоятельства конфликта школьников в Ярославле, который привел к избиению одного из родителей.
Ранее интернет-портал "Прогород76" написал, что на улице Красноперекопского района в Ярославле возник конфликт между девочками. Одна из них, владеющая, как утверждает издание, приемами единоборств, избила соперниц. Одна из пострадавших девочек позвала на помощь отца, но когда он пришел, его избили двое приятелей спортсменки. Видео, на котором двое парней наносят удары мужчине, появилось в соцсетях и СМИ.
"Мы возбудили производство по данному факту, выясняем все обстоятельства. Дети учатся в разных школах. Но конфликт произошел, предварительно, из-за того, что девочка учится в школе единоборств. Будем общаться с педагогами этой школы. Наша задача - понять причины такой агрессии школьников", - сказал Крупин РИА Новости, отметив, что дети в возрасте 14 лет и чуть старше.
По словам Крупина, также сотрудникам аппарата предстоит пообщаться с семьями детей. Он подчеркнул, что участники инцидента не состоят на учете.
В УМВД по региону сообщили, что занимаются инцидентом. "Проводится проверка. Участники установлены", - сказала собеседница агентства, не пояснив деталей конфликта.
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SPSergey Petrov
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