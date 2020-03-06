В Ярославле избили отца школьницы, вступившегося за нее в драке

"Мы возбудили производство по данному факту, выясняем все обстоятельства. Дети учатся в разных школах. Но конфликт произошел, предварительно, из-за того, что девочка учится в школе единоборств. Будем общаться с педагогами этой школы. Наша задача - понять причины такой агрессии школьников", - сказал Крупин РИА Новости, отметив, что дети в возрасте 14 лет и чуть старше.