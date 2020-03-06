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Религия и мировоззрение
2020-03-06T13:54+0300
https://ria.ru/20200306/1568246131.html
Представитель буддистов оценил консолидирующую роль Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/90/1563559015_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_dd12c62e9518a5857caf09c9be86cb7b.jpg
РИА Новости

Представитель буддистов оценил консолидирующую роль Конституции

13:50 06.03.2020 (обновлено: 13:54 06.03.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия испокон веков является многорелигиозной страной, и для ее жителей важна духовная защита, поэтому слова президента Владимира Путина о том, что обновленная Конституция должна объединять всех людей, вне зависимости от национальности и вероисповедания, очень важны, заявил РИА Новости представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве лама Баир Цымпилов.
Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что принципиально важно, "чтобы обновленная конституция объединяла людей, вне зависимости от их политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания".
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"Испокон веков у нас многонациональная и многорелигиозная страна. Поэтому духовная защита для наших верующих всегда важна", - сказал лама Цымпилов.
Таким образом вопрос о консолидирующей роли конституции, по его словам, очень важен для будущих поколений. Также, по его словам, важна и предложенная поправка в Основной закон страны с упоминанием бога.
"Ведь когда человек верит, то намного легче жить, опираясь на правильное мировоззрение и ценности - почитание своих родителей и учителей, любовь к своей родине и понимание того, что она одна и дается раз в жизни", - заключил представитель российской общины буддистов.
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Религия и мировоззрениеБаир ЦымпиловНовости - Религия и мировоззрениеКонституция РФБуддизмОбщество
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