Депутаты Европарламента на пленарной сессии будут обсуждать COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента, собирающиеся 9-12 марта провести очередную пленарную сессию, намерены обсуждать коронавирус, долгосрочный бюджет, а также миграционный кризис и наплыв беженцев из Турции на границах Греции, заявил в ходе пресс-брифинга в Брюсселе представитель ЕП.
Накануне стало известно, что из-за угрозы коронавируса председатель ЕП Давид Сассоли перенес пленарную сессию из Страсбурга в Брюссель.
"Сессия обещает быть очень интересной. Во-первых, это вспышка коронавируса. Мы ожидаем выступление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед депутатами… Второй сюжет - это долгосрочный бюджет Евросоюза. Мы хотим обсудить отсутствие успеха в ходе последнего внеочередного февральского саммита ЕС, который был посвящен бюджету, и обменяться мнением с председателем Евросовета Шарлем Мишелем… Ситуация на турецко-греческой границе также была включена. Обстановка с мигрантами, действия Греции и Турции включены в дискуссию", - сказал представитель парламента.