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Депутаты Европарламента на пленарной сессии будут обсуждать COVID-19
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РИА Новости

Депутаты Европарламента на пленарной сессии будут обсуждать COVID-19

13:42 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента, собирающиеся 9-12 марта провести очередную пленарную сессию, намерены обсуждать коронавирус, долгосрочный бюджет, а также миграционный кризис и наплыв беженцев из Турции на границах Греции, заявил в ходе пресс-брифинга в Брюсселе представитель ЕП.
Накануне стало известно, что из-за угрозы коронавируса председатель ЕП Давид Сассоли перенес пленарную сессию из Страсбурга в Брюссель.
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"Сессия обещает быть очень интересной. Во-первых, это вспышка коронавируса. Мы ожидаем выступление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед депутатами… Второй сюжет - это долгосрочный бюджет Евросоюза. Мы хотим обсудить отсутствие успеха в ходе последнего внеочередного февральского саммита ЕС, который был посвящен бюджету, и обменяться мнением с председателем Евросовета Шарлем Мишелем… Ситуация на турецко-греческой границе также была включена. Обстановка с мигрантами, действия Греции и Турции включены в дискуссию", - сказал представитель парламента.
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Коронавирус COVID-19Давид СассолиЕвросоветШарль МишельБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзГрецияТурцияВ мире
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