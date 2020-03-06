Опрос выявил отношение россиян к 8 марта и 23 февраля

Покупательницы с цветами на Рижском рынке в Москве

Покупательницы с цветами на Рижском рынке в Москве

По данным исследования, 90% граждан считают, что 8 марта должен отмечаться скорее как праздник всех женщин или "женский" день. Лишь 5% ответили, что скорее как день борьбы за права женщин, а еще 3% полагают, что ни в том, ни в ином виде этот праздник не нужен.

При этом 74% россиян не связывают этот день с борьбой женщин за свои права и против дискриминации, а 14% связывают, 13% затруднились ответить.

Самыми популярными объяснениями того, что 8 марта следует отмечаться как день борьбы за права женщин, стали утверждения, свидетельствующие, что "права женщин до сих пор не соблюдаются, нарушаются "(2% от общего числа опрошенных) или "так принято" (1%), приводятся категории ответов.

Те, кто полагают, что этот день должен отмечаться скорее как праздник всех женщин, среди главных причин называют то, что "женщины заслуживают праздника" (30% от всех участников опроса), а также отмечают, что "у нас равноправие мужчин и женщин, не нужно бороться за женские права" (12%).

Как указывает ФОМ, россияне также выразили свое отношение к празднику 23 февраля: 66% полагают, что сейчас для большинства граждан это скорее праздник всех мужчин, "мужской" день, а для 31% это скорее праздник военных, людей, так или иначе связанных с военной службой.

При этом, по мнению 43% опрошенных, для общества полезнее и нужнее в эту дату отмечать день военных, 38% - что день всех мужчин, 10% затруднились ответить, а 9% выступили за то, что праздник вообще не нужен.

Те, кто считает, что для общества нужнее и полезнее день военных, в первую очередь (22% от всех участников опроса) подчеркнули важность этой профессии – категория ответов "это День защитника Отечества". Те, кто выступал за день всех мужчин, в основном указывали, что "мужчины заслуживают такого праздника" (12%). Из тех, кто считает, что ни тот ни другой праздник не нужны, многие (2%) говорили, что "и так слишком много праздников".

Также респондентам задавался вопрос, кому из представителей противоположного пола они обычно дарят подарки. В результатах отмечается, что чаще всего мужчины и женщины дарят подарки членам семьи (84% и 83% соответственно), а также другим родственникам (39% и 42% соответственно), друзьям или знакомым (28% и 30% соответственно).