Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T13:40+0300
https://ria.ru/20200306/1568245443.html
Опрос выявил отношение россиян к 8 марта и 23 февраля
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241156_293:590:2885:2048_1036x0_80_0_0_fca61c2d68dacf76a71969abc5141826.jpg
РИА Новости

Опрос выявил отношение россиян к 8 марта и 23 февраля

13:40 06.03.2020
716
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПокупательницы с цветами на Рижском рынке в Москве
Покупательницы с цветами на Рижском рынке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Покупательницы с цветами на Рижском рынке в Москве
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Восьмое марта и 23 февраля, по мнению большинства россиян, должны отмечаться скорее как "женский" и "мужской" праздники, а не как день борьбы за права женщин и праздник военных соответственно, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным исследования, 90% граждан считают, что 8 марта должен отмечаться скорее как праздник всех женщин или "женский" день. Лишь 5% ответили, что скорее как день борьбы за права женщин, а еще 3% полагают, что ни в том, ни в ином виде этот праздник не нужен.
Продажа цветов к 8 марта
3 марта, 03:48
Исследование выяснило, что хотят получить женщины на 8 Марта
При этом 74% россиян не связывают этот день с борьбой женщин за свои права и против дискриминации, а 14% связывают, 13% затруднились ответить.
Самыми популярными объяснениями того, что 8 марта следует отмечаться как день борьбы за права женщин, стали утверждения, свидетельствующие, что "права женщин до сих пор не соблюдаются, нарушаются "(2% от общего числа опрошенных) или "так принято" (1%), приводятся категории ответов.
Те, кто полагают, что этот день должен отмечаться скорее как праздник всех женщин, среди главных причин называют то, что "женщины заслуживают праздника" (30% от всех участников опроса), а также отмечают, что "у нас равноправие мужчин и женщин, не нужно бороться за женские права" (12%).
Наталья Поклонская
23 февраля, 11:33
Поклонская рассказала, каким видит настоящего мужчину
Как указывает ФОМ, россияне также выразили свое отношение к празднику 23 февраля: 66% полагают, что сейчас для большинства граждан это скорее праздник всех мужчин, "мужской" день, а для 31% это скорее праздник военных, людей, так или иначе связанных с военной службой.
При этом, по мнению 43% опрошенных, для общества полезнее и нужнее в эту дату отмечать день военных, 38% - что день всех мужчин, 10% затруднились ответить, а 9% выступили за то, что праздник вообще не нужен.
Покупательница в магазине современной техники
4 марта, 06:29
Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
Те, кто считает, что для общества нужнее и полезнее день военных, в первую очередь (22% от всех участников опроса) подчеркнули важность этой профессии – категория ответов "это День защитника Отечества". Те, кто выступал за день всех мужчин, в основном указывали, что "мужчины заслуживают такого праздника" (12%). Из тех, кто считает, что ни тот ни другой праздник не нужны, многие (2%) говорили, что "и так слишком много праздников".
Также респондентам задавался вопрос, кому из представителей противоположного пола они обычно дарят подарки. В результатах отмечается, что чаще всего мужчины и женщины дарят подарки членам семьи (84% и 83% соответственно), а также другим родственникам (39% и 42% соответственно), друзьям или знакомым (28% и 30% соответственно).
Опрос "ФОМнибус" проводился с 29 февраля по 1 марта в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, опрошены 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Шоу силачей и полевая кухня: в России прошел День защитника Отечества
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. По одной из версий, 22 февраля 1918 года был опубликован декрет "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля прошли массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах, на которых трудящихся призывали встать на защиту Отечества от германских войск.

Морские пехотинцы во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
1 из 14

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. По одной из версий, 22 февраля 1918 года был опубликован декрет "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля прошли массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах, на которых трудящихся призывали встать на защиту Отечества от германских войск.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Впервые россияне отметили годовщину создания Красной армии 23 февраля 1919 года.

Митинг КПРФ в честь 102-й годовщины создания Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-Морского флота возле бюста Александра Покрышкина на Красном проспекте в Новосибирске
2 из 14

Впервые россияне отметили годовщину создания Красной армии 23 февраля 1919 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В 1922 году в этот день в Москве на Красной площади впервые прошел военный парад, устроенный председателем Реввоенсовета Львом Троцким.

Военнослужащие у полевой кухни во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
3 из 14

В 1922 году в этот день в Москве на Красной площади впервые прошел военный парад, устроенный председателем Реввоенсовета Львом Троцким.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

С 1922 года праздник, отмечаемый 23 февраля, назывался Днем Красной армии.

Мальчик выступает на праздничных мероприятиях в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
4 из 14

С 1922 года праздник, отмечаемый 23 февраля, назывался Днем Красной армии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

С 1946 года, после окончания Великой Отечественной войны, в СССР 23 февраля стали отмечать День Советской армии, а с 1949 года — День Советской армии и Военно-морского флота.

Возложение цветов к мемориалу на центральной площади Владивостока во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества
5 из 14

С 1946 года, после окончания Великой Отечественной войны, в СССР 23 февраля стали отмечать День Советской армии, а с 1949 года — День Советской армии и Военно-морского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В 1995 году день 23 февраля стал официально именоваться как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества.

Кинолог с собакой во время демонстрационных выступлений на праздничных мероприятиях в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
6 из 14

В 1995 году день 23 февраля стал официально именоваться как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В 2006 году из официального названия праздника были исключены слова "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".

Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 Град на выставке военной техники во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
7 из 14

В 2006 году из официального названия праздника были исключены слова "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочим праздничным днем.

Световая инсталляция в честь Дня защитника Отечества на Новом Арбате в Москве
8 из 14

В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочим праздничным днем.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В День защитника Отечества в России чествуют мужчин и женщин, которые служили или служат сейчас в рядах Вооруженных сил страны.

Митинг КПРФ в честь 102-й годовщины создания Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-Морского флота возле бюста Александра Покрышкина на Красном проспекте в Новосибирске
9 из 14

В День защитника Отечества в России чествуют мужчин и женщин, которые служили или служат сейчас в рядах Вооруженных сил страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В России 23 февраля является также неформальным народным праздником всех мужчин.

Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 Град на выставке военной техники во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
10 из 14

В России 23 февраля является также неформальным народным праздником всех мужчин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Этот день празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях.

Выступление морских пехотинцев во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
11 из 14

Этот день празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На фото: российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.

Российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
12 из 14

На фото: российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Участники мероприятий в честь Дня защитника Отечества участвуют в исторических реконструкциях времен Гражданской и Великой Отечественной войн.

Участники исторической реконструкции времен Великой Отечественной войны во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
13 из 14

Участники мероприятий в честь Дня защитника Отечества участвуют в исторических реконструкциях времен Гражданской и Великой Отечественной войн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В разных городах России проходят показательные выступления военнослужащих и демонстрации военной техники.

Праздничные мероприятия в честь Дня защитника отечества на центральной площади Владивостока
14 из 14

В разных городах России проходят показательные выступления военнослужащих и демонстрации военной техники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 14

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. По одной из версий, 22 февраля 1918 года был опубликован декрет "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля прошли массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах, на которых трудящихся призывали встать на защиту Отечества от германских войск.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 14

Впервые россияне отметили годовщину создания Красной армии 23 февраля 1919 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 14

В 1922 году в этот день в Москве на Красной площади впервые прошел военный парад, устроенный председателем Реввоенсовета Львом Троцким.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 14

С 1922 года праздник, отмечаемый 23 февраля, назывался Днем Красной армии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 14

С 1946 года, после окончания Великой Отечественной войны, в СССР 23 февраля стали отмечать День Советской армии, а с 1949 года — День Советской армии и Военно-морского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 14

В 1995 году день 23 февраля стал официально именоваться как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 14

В 2006 году из официального названия праздника были исключены слова "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 14

В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочим праздничным днем.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 14

В День защитника Отечества в России чествуют мужчин и женщин, которые служили или служат сейчас в рядах Вооруженных сил страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 14

В России 23 февраля является также неформальным народным праздником всех мужчин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 14

Этот день празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 14

На фото: российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
13 из 14

Участники мероприятий в честь Дня защитника Отечества участвуют в исторических реконструкциях времен Гражданской и Великой Отечественной войн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
14 из 14

В разных городах России проходят показательные выступления военнослужащих и демонстрации военной техники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
530003
Обсудить 0
РоссияМеждународный женский деньДень защитника ОтечестваФонд "Общественное мнение"Общество
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Ярославле избили отца школьницы, вступившегося за нее в драке
Место взрыва у посольства США в Тунисе. 6 марта 2020
Террористы-смертники устроили взрыв у посольства США в Тунисе
Прощание с командиром батальона Сомали Михаилом Толстых (Гиви) в Донецке
СБУ прокомментировала новые данные о гибели Гиви
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Полиция начала проверку после избиения врача скорой в Москве
Пункт обмена валют
Курсы евро и доллара побили рекорды января 2019 года
Посольство Израиля в Москве
Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль
Измерение температуры водителя автомобиля
Кудрин спрогнозировал влияние коронавируса на мировую экономику
Кадры задержания мужчины, подозреваемого в похищении 8-летней девочки
Следователи сообщили подробности похищения школьницы под Костромой
Марсоход NASA Curiosity сделал панораму Марса
Опубликована самая детальная панорама Марса
Громкоговоритель на здании
Власти Москвы объяснили оповещения из громкоговорителей на улицах
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Крашенинников объяснил отказ от поправки о зарубежной недвижимости
Стоп-кадр видео избиения корреспондента РИА Новости в Париже Виктории Ивановой
МИД оценил расследование избиения журналистки РИА Новости в Париже
Человеческий мозг
Ученые назвали простой способ замедлить старение
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Россияне назвали размер желаемой зарплаты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
Лента новостейМолния