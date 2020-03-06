Волонтеры обучили около 600 тысяч школьников оказывать первую помощь

Ранее сообщалось, что волонтеры-медики совместно с Российским движением школьников при поддержке министерства здравоохранения России и министерства просвещения РФ 28 февраля проведут урок по первой помощи, в рамках которого школьников научат правильно оказывать помощь в бытовых и чрезвычайных ситуациях.

"Все 85 регионов нам прислали отчеты. Прошло 10 тысяч уроков по всей стране. Пять тысяч волонтеров приняли участие в организации и 600 тысяч учащихся мы смогли охватить", - сказал Савчук на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".