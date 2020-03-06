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2020-03-06T13:59+0300
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Британского актера отправили на карантин из-за коронавируса
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РИА Новости

Британского актера отправили на карантин из-за коронавируса

13:59 06.03.2020
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© Granada Television (1960)Кадр из сериала "Coronation Street"
Кадр из сериала Coronation Street
© Granada Television (1960)
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Актера из телесериала "Улица Коронации" отправили на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса. Его имя не разглашают, сообщает Daily Mail.
Источник рассказал изданию, что исполнителя одной из главных ролей попросили остаться дома после того, как он вернулся из отпуска за границей.

"Решение об изоляции было принято в качестве меры предосторожности, — прокомментировал представитель шоу. — На съемочный процесс это не повлияло".

Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании выросло до 116 (данные на четверг 5 марта). Первая подтвержденная смерть была зарегистрирована в больнице Беркшир.
Телесериал "Улица Коронации" — самая длинная "мыльная опера" Великобритании. Первая серия была показана в декабре 1960 года. В шоу рассказывается о жителях города Уэзерфилд.
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