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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-03-06T12:51+0300
https://ria.ru/20200306/1568241820.html
Руденя оценил инвестпроект с АО "Пикалевская сода"
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РИА Новости

Руденя оценил инвестпроект с АО "Пикалевская сода"

12:51 06.03.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с генеральным директором АО "Пикалёвская сода"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с генеральным директором АО Пикалёвская сода
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 6 мар – РИА Новости. Соглашение с компанией "Пикалевская сода", подписанное в рамках Петербургского экономического форума-2019, открывает новые возможности в развитии и модернизации стекольной промышленности региона, сказал губернатор области Игорь Руденя.
"Для Тверской области важно обеспечить стабильную работу действующих предприятий, их загрузку и вывод на современный технологический уровень", - отметил глава региона на встрече в пятницу с генеральным директором АО "Пикалёвская сода" Максимом Волковым.
Губернатор заверил, что областное правительство окажет необходимую поддержку в реализации проектов акционерного общества на территории региона.
По информации пресс-службы областного правительства, АО "Пикалевская сода" в прошлом году уже инвестировало более 700 миллионов рублей в покупку и модернизацию стекольного завода в Твери и создание 450 рабочих мест.
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На встрече с главой региона компания подтвердила планы по развитию и увеличению производства в Тверской области в рамках реализации соглашения на ПМЭФ-2019.
Заявленный объем инвестиций – 2,5 миллиарда рублей, планируется создать 150 дополнительных рабочих мест. Утвержден план мероприятий по расширению площади производства в Твери, созданию дополнительных мощностей.
Участники встречи обсудили имущественные и другие вопросы, связанные с реализацией планов компании. Кроме того, предприятие готово внести свой вклад во внедрение новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в Верхневолжье: обеспечивать переработку бесцветного тарного стеклобоя.
Речь также шла о новых туристических возможностях, в том числе развитии комплекса для отдыха гостей в Кимрском районе.
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Сегодня в состав АО "Пикалёвская сода" входят различные производства и подразделения, изготавливающие кальцинированную соду, карбонат калия, сульфат калия, цемент, стеклотару. Продукция предприятий используется в стекольной промышленности, производстве бытовой химии, удобрений, экспортируется в Польшу, Чехию, Индию, ОАЭ, Индонезию, Турцию, Саудовскую Аравию, Бразилию, Испанию, США, Англию, Мексику, Швейцарию, Германия и другие страны.
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Тверская областьИгорь РуденяЭкономика
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