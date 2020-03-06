Руденя оценил инвестпроект с АО "Пикалевская сода"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с генеральным директором АО "Пикалёвская сода"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с генеральным директором АО "Пикалёвская сода"

ТВЕРЬ, 6 мар – РИА Новости. Соглашение с компанией "Пикалевская сода", подписанное в рамках Петербургского экономического форума-2019, открывает новые возможности в развитии и модернизации стекольной промышленности региона, сказал губернатор области Соглашение с компанией "Пикалевская сода", подписанное в рамках Петербургского экономического форума-2019, открывает новые возможности в развитии и модернизации стекольной промышленности региона, сказал губернатор области Игорь Руденя

"Для Тверской области важно обеспечить стабильную работу действующих предприятий, их загрузку и вывод на современный технологический уровень", - отметил глава региона на встрече в пятницу с генеральным директором АО "Пикалёвская сода" Максимом Волковым.

Губернатор заверил, что областное правительство окажет необходимую поддержку в реализации проектов акционерного общества на территории региона.

По информации пресс-службы областного правительства, АО "Пикалевская сода" в прошлом году уже инвестировало более 700 миллионов рублей в покупку и модернизацию стекольного завода в Твери и создание 450 рабочих мест.

На встрече с главой региона компания подтвердила планы по развитию и увеличению производства в Тверской области в рамках реализации соглашения на ПМЭФ-2019.

Заявленный объем инвестиций – 2,5 миллиарда рублей, планируется создать 150 дополнительных рабочих мест. Утвержден план мероприятий по расширению площади производства в Твери, созданию дополнительных мощностей.

Участники встречи обсудили имущественные и другие вопросы, связанные с реализацией планов компании. Кроме того, предприятие готово внести свой вклад во внедрение новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в Верхневолжье: обеспечивать переработку бесцветного тарного стеклобоя.

Речь также шла о новых туристических возможностях, в том числе развитии комплекса для отдыха гостей в Кимрском районе.