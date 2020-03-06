Спикер Москгордумы рассказал о мерах профилактики из-за коронавируса

"Что делаю лично я? Чаще мою руки, раз в день контролирую температуру. В Мосгордуме депутаты и сотрудники аппарата всегда могут обратиться к дежурному медику, знаю, что многие во время поездок в транспорте пользуются масками, кто-то пересмотрел свои планы на отпуск. Среди депутатского корпуса этого созыва достаточно высококлассных медиков. Мои коллеги уверены, что сейчас нет поводов для паники. Держим руку на пульсе", - рассказал Шапошников.