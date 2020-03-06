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2020-03-06T11:41+0300
https://ria.ru/20200306/1568236800.html
Спикер Москгордумы рассказал о мерах профилактики из-за коронавируса
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РИА Новости

Спикер Москгордумы рассказал о мерах профилактики из-за коронавируса

11:41 06.03.2020
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Некоторые депутаты Мосгордумы начали пользоваться масками в транспорте и пересмотрели планы на отпуск из-за коронавируса, рассказал журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
"Мы все внимательно следим за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Тревожные новости приходят из разных стран и континентов. Но, необходимо помнить, что паника - худший помощник. Непроверенная информация и слухи рождают беспредметные страхи и домыслы, что становится еще одним "побочным осложнением", - заявил Шапошников.
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Он отметил, что важно ориентироваться на официальную информацию, соблюдать рекомендации медиков, не забывать о профилактике и своевременно обращаться к врачам.

"Что делаю лично я? Чаще мою руки, раз в день контролирую температуру. В Мосгордуме депутаты и сотрудники аппарата всегда могут обратиться к дежурному медику, знаю, что многие во время поездок в транспорте пользуются масками, кто-то пересмотрел свои планы на отпуск. Среди депутатского корпуса этого созыва достаточно высококлассных медиков. Мои коллеги уверены, что сейчас нет поводов для паники. Держим руку на пульсе", - рассказал Шапошников.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Согласно документу, граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в РФ.
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В российской столице принимаются меры для недопущения проникновения инфекции: в частности, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи выдают постановления об изоляции, фиксируют контактные данные, фотографируют и берут анализ. Прибывающим из Италии и стран с неблагоприятной ситуацией рекомендуют режим изоляции на дому, они также заполняют анкету с контактными данными и фото. Всем пассажирам международных рейсов измеряют температуру тела. Если она повышена – берут анализ, госпитализируют или оставляют под медицинским наблюдением на дому.
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Коронавирус COVID-19Алексей ШапошниковВОЗМосковская городская думаСергей СобянинМоскваОбщество
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