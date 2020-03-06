МИД обвинил Нидерланды в давлении на суд перед заседанием по MH17

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Власти Власти Нидерландов пытаются оказать давление на окружной суд Гааги перед началом процесса по делу о крушении Boeing в Донбассе в июле 2014 года (рейс MH17), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.

"Еще одна тема, которая также связана с манипуляциями общественным сознанием, большим количеством фейков, вбросов. К сожалению, от норм правовых в пользу политической конъюнктуры. Я хотела бы прокомментировать действия властей Нидерландов, которые явно свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги накануне судебного процесса по делу MH17. Мы видим, как Нидерланды и в Нидерландах, в этом государстве, набирает все новые обороты информационная кампания по мере приближения к намеченному на 9 марта началу судебного процесса в окружном суде Гааги по делу о крушении рейса MH17 в небе над восточной Украиной в июле 2014 года", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что это происходит с подачи прокуратуры Нидерландов, которая возглавляет работу Совместной следственной группы (ССГ).

"Цель - сформировать общественное мнение нужным образом, подготовить его нужным образом для того, чтобы подсветить и наверное, может быть, в какой-то степени обезопасить свои так называемые успехи, достигнутые после шести лет работы. Это, конечно, далеко от тех высоких норм, на которые ссылались наши западные партнеры", - добавила Захарова.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке поразившей самолет ракеты ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Подозреваемым, как заявил представитель совместной следовательской группы (ССГ), предъявят обвинения в убийстве.

Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.