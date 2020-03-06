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2020-03-06T14:38+0300
https://ria.ru/20200306/1568236693.html
МИД обвинил Нидерланды в давлении на суд перед заседанием по MH17
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РИА Новости

МИД обвинил Нидерланды в давлении на суд перед заседанием по MH17

11:40 06.03.2020 (обновлено: 14:38 06.03.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкНа месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Власти Нидерландов пытаются оказать давление на окружной суд Гааги перед началом процесса по делу о крушении Boeing в Донбассе в июле 2014 года (рейс MH17), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
"Еще одна тема, которая также связана с манипуляциями общественным сознанием, большим количеством фейков, вбросов. К сожалению, от норм правовых в пользу политической конъюнктуры. Я хотела бы прокомментировать действия властей Нидерландов, которые явно свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги накануне судебного процесса по делу MH17. Мы видим, как Нидерланды и в Нидерландах, в этом государстве, набирает все новые обороты информационная кампания по мере приближения к намеченному на 9 марта началу судебного процесса в окружном суде Гааги по делу о крушении рейса MH17 в небе над восточной Украиной в июле 2014 года", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что это происходит с подачи прокуратуры Нидерландов, которая возглавляет работу Совместной следственной группы (ССГ).
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года
4 марта, 20:53
В ДНР усомнились в объективности суда по MH17
"Цель - сформировать общественное мнение нужным образом, подготовить его нужным образом для того, чтобы подсветить и наверное, может быть, в какой-то степени обезопасить свои так называемые успехи, достигнутые после шести лет работы. Это, конечно, далеко от тех высоких норм, на которые ссылались наши западные партнеры", - добавила Захарова.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке поразившей самолет ракеты ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Подозреваемым, как заявил представитель совместной следовательской группы (ССГ), предъявят обвинения в убийстве.
Московский Кремль
4 марта, 12:24
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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РоссияМария ЗахароваMH17. РасследованиеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НидерландыПолитика
Популярные комментарии
Нужно было уже давно провести свое расследование и суд. Ждать справедливости от Запада глупо
6 марта, 12:14
mmiasnikov
4600002
Нужно провести параллельный суд над неправым судом и над теми, кто глумится над правосудием.
6 марта, 12:05
Hehen
4011002
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