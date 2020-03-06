"Роснефть" и Корпорация МСП будут сотрудничать в развитии МСП

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. НК "Роснефть" и АО "Корпорация МСП" подписали соглашение о расширении сотрудничества с целью увеличения доли предприятий малого и среднего бизнеса в закупках компании, сообщает пресс-служба "Роснефти".
В рамках соглашения Корпорация МСП предоставит "Роснефти" информационно-аналитические услуги для повышения информированности представителей малого и среднего предпринимательства о закупках компании. Такая инициатива позволит повысить эффективность закупочной деятельности НК "Роснефть", а также привлечь новых участников рынка из числа субъектов МСП, отметили в компании.
"Активное участие малого и среднего предпринимательства в работе крупнейших компаний страны является важным элементом развития экономики. "Роснефть" принимает активное участие в реализации мероприятий, направленных на создание конкурентных условий для представителей МСП и является одним из лидеров среди крупнейших заказчиков страны по объему закупок в сегменте малого и среднего предпринимательства", - говорится в пресс-релизе.
"Роснефть" стала одной из первых крупнейших компаний России, заключивших соглашение о сотрудничестве с Федеральной корпорацией МСП.