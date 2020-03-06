"Роснефть" и Корпорация МСП будут сотрудничать в развитии МСП

"Активное участие малого и среднего предпринимательства в работе крупнейших компаний страны является важным элементом развития экономики. "Роснефть" принимает активное участие в реализации мероприятий, направленных на создание конкурентных условий для представителей МСП и является одним из лидеров среди крупнейших заказчиков страны по объему закупок в сегменте малого и среднего предпринимательства", - говорится в пресс-релизе.