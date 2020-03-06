В JAXA рассказали о вероятности полета японских астронавтов на "Союзе"

Для возможного полета на "Союзе" в 2021 году выбрали Кэтлин Рубинс

Для возможного полета на "Союзе" в 2021 году выбрали Кэтлин Рубинс

"Если НАСА примет решение приобрести еще места на "Союзе" для астронавтов, в том числе представляющих JAXA и других международных партнеров, есть вероятность того, что астронавты JAXA полетят на "Союзе", - добавил Ваката.