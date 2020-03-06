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https://ria.ru/20200306/1568231354.html
В JAXA рассказали о вероятности полета японских астронавтов на "Союзе"
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РИА Новости

В JAXA рассказали о вероятности полета японских астронавтов на "Союзе"

10:08 06.03.2020 (обновлено: 12:22 06.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вероятность того, что японские астронавты смогут отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз" есть, это может произойти, если НАСА примет решение купить места и предоставить часть из них Японии, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.
"Мы уже отправили на "Союзах" семь японских астронавтов, но что касается покупки мест на "Союзах" у Роскосмоса – за это несет ответственность НАСА. После того, как места на "Союзах" выкуплены НАСА, распределение мест среди международных партнеров, в том числе на долю JAXA, будет осуществляться многосторонней группой по вопросам экипажа", - заявил он.
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"Если НАСА примет решение приобрести еще места на "Союзе" для астронавтов, в том числе представляющих JAXA и других международных партнеров, есть вероятность того, что астронавты JAXA полетят на "Союзе", - добавил Ваката.
Он напомнил, что ранее в соответствии с той же процедурой распределения мест японские астронавты получали возможность полета на МКС на кораблях "Союз" примерно раз в 1,5-2 года.
"Чтобы мы могли получить максимум от использования МКС, мы бы хотели регулярного присутствия на ее борту японских астронавтов", - добавил он.
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