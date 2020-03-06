Японская авиакомпания JAL сократит еще более 600 рейсов из-за COVID-19

Ранее авиакомпания объявила о сокращении 350 авиарейсов из-за уменьшения спроса на авиаперевозки в связи с распространением нового типа коронавируса, а также отменой или переносом в период с 6 по 12 марта. Теперь речь идет о сокращении еще 684 авиарейсов с 13 по 19 марта.

Рост заболеваний вызвал ажиотажные покупки медицинских масок, дезинфицирующих средств – они исчезли с полок магазинов еще 2 недели назад и появились в интернете по завышенным в несколько раз ценам. Конец прошлой недели ознаменовался дефицитом туалетной бумаги и салфеток: там, где они появляются в продаже, выдают по одной упаковке в одни руки или на семью.