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Ученые назвали простой способ замедлить старение
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РИА Новости

Ученые назвали простой способ замедлить старение

09:01 06.03.2020 (обновлено: 09:02 06.03.2020)
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© Depositphotos / nicunickie1Человеческий мозг
Человеческий мозг
© Depositphotos / nicunickie1
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук назвали возраст, в котором проявляются первые признаки ухудшения работы мозга, а также определили, как можно замедлить этот процесс. Об этом сообщает портал MedicalXpress.
В работе, опубликованной в журнале PNAS, нейробиолог Лиллиан Мухика-Пароди рассказала об эксперименте, в котором участвовали около тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет. Ученые с помощью функциональной МРТ мозга смотрели, как меняется взаимодействие между различными областями мозга участников, насколько оно зависит от возраста и от употребляемой пищи.
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В ходе исследования выяснилось, что функциональная связь между нейронами с возрастом ухудшается. Первые признаки старения мозга могут проявиться уже в 47 лет, а к 60 скорость деградации когнитивных способностей достигает пика. Это, как считают ученые, во многом связано с увеличением резистентности организма к инсулину.

"Когда человек стареет, его мозг теряет способность эффективно обрабатывать поступающую в организм глюкозу. Из-за этого нейроны медленно голодают, а сети взаимодействия отделов мозга дестабилизируются", — отметила Мухика-Пароди.

В качестве альтернативы глюкозе ученые предложили кетоны. Для сравнения они посадили участников на две диеты – обычную и низкоуглеводную (например, мясо или рыба с листом салата, но без риса или картошки), а потом оценили стабильность работы их мозга.
Результаты опыта показали, что кетонная диета улучшила взаимодействие отделов мозга и увеличила общую когнитивную активность. При этом эффект был заметен даже у более молодых участников эксперимента, еще не достигших 50-летнего возраста.
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