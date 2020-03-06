Ученые назвали простой способ замедлить старение

"Когда человек стареет, его мозг теряет способность эффективно обрабатывать поступающую в организм глюкозу. Из-за этого нейроны медленно голодают, а сети взаимодействия отделов мозга дестабилизируются", — отметила Мухика-Пароди.

В качестве альтернативы глюкозе ученые предложили кетоны. Для сравнения они посадили участников на две диеты – обычную и низкоуглеводную (например, мясо или рыба с листом салата, но без риса или картошки), а потом оценили стабильность работы их мозга.