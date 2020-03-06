В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки

Военнослужащий армии ДНР на КПП. Архивное фото

Военнослужащий армии ДНР на КПП

ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики , заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 4 февраля украинские силовики четыре раза нарушили режим тишины.

"За 5 марта... зафиксирован один обстрел", - заявили в представительстве ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатометов по подконтрольному республике населенному пункту Калиновка.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.